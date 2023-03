Baltasar Peñate: «La desalación es una necesidad real para Canarias»

Baltasar Peñate fue el primer ponente en trasladar a los asistentes del teatro Federico García Lorca de Ingenio la situación actual y los retos de la desalación con energías renovables, un tema con mucha trascendencia para Canarias . «La desalación es una necesidad real para Canarias», aseguró convencido tras explicar al público y a otros expertos que le escuchaban a qué se dedicaba. «Vengo del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ubicado en el sureste, concretamente en Pozo Izquierdo», comenzó Peñate, en la jornada de clausura del XVI Seminario de Comarcas Sostenibles que organiza la Mancomunidad del Sureste.

La línea de investigación con la que cuentan en el ITC concluye, según Peñate, que «en Canarias la desalación de agua es una solución eficiente y sostenible». Una situación que impulsó a Baltasar Peñate a explicar el por qué hay que desalar en Canarias y por qué la situación geográfica y el clima del archipiélago impiden ser autosostenibles en agua.

«Nuestra situación es muy particular porque la isla recibe una precipitación anual con poca agua y no somos capaces de almacenarla ni recuperarla. Surgió la política de presas y la de fracción de aguas en pozo pero no es suficiente», explicó Peñate.

Sin embargo, tal y como argumentó este experto del ITC, los abastecimientos insulares resultan imposibles de cubrir con recursos naturales, que no hay disponibles, motivo por el que se opta por la tecnología y se llega a la desalación, «un proceso por el cual del mar se saca agua».

Con el paso del tiempo, cada isla ha buscado sus propios recursos y técnicas como ha podido, reinventándose y adaptándose a las nuevas tecnologías, e históricamente, «el recurso de la desalación ha sido el más sostenible y ahora pese a las limitaciones estamos en una situación favorable», argumentó Baltasar Peñate en una llamada al optimismo.

La situación actual de la desalación en Canarias juega un papel crucial debido a la alta demanda de consumo de agua que existe y al progreso de las nuevas tecnologías. Las Islas «son pioneras para todos los foros cuando se habla de desalación», tal y como recordó el jefe del departamento del ITC. «En 2024 se cumplirán cuarenta años de la primera desaladora y por el archipiélago han pasado todas las tecnologías del mercado», comentó Peñate. Una innovación tecnológica que se ha ido adaptando en los últimos años a la demanda energética.

Sin embargo, a día de hoy son pocas las energías renovables que no se han testeado con plantas desaladoras, según dijo. Así los experimentos han supuesto «un esfuerzo de investigación e innovación para poder conseguir realidades». Unas pruebas y experiencias que en la actualidad son una realidad y se cuenta con varios ejemplos para demostrarlo. «Las combinaciones que más se utilizan son la fotovoltaica, seguida de los procesos de solarización, la eólica y los procesos híbridos», aclaró Peñate al referirse a las tecnologías presentes en las Islas.

Para finalizar su intervención, Baltasar Peñate quiso mostrar de una manera simplificada la desalación de modo que los participantes en el seminario tuvieran una visión global y clara. «Hoy en día podemos hablar de desalación con renovables en tres grandes bloques. El primero, y una trampa hacia el sector, son sistemas de renovables en los que utilizan la energía y tienen una desaladora. La segunda combinación es la del control de cargas, que significa que la desaladora se convierta en una batería y el último es una desaladora aislada de la red a la que se le aplica una energía renovable para que pueda trabajar con ella»,concluyó Peñate.