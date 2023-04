Un libro para la concienciación enfocado en las salinas de Gran Canaria

Viajar y descubrir nuevos lugares siempre ofrece nuevas experiencias, emociones, otras formas de ver el mundo e incluso una inspiración. Justo eso fue lo que le ocurrió a Juan Mateo Pedraza cuando empezó a viajar a la isla de Gran Canaria para visitar a su hijo, Javier Pedraza, que por motivos de trabajo había sido destinado a la Isla. Con la firme intención de escribir un libro y con miles de ideas en su cabeza, en uno de esos viajes le surgió la inspiración que le llevó a publicar Salinas de Gran Canaria: Lucha por la Supervivencia y Sostenibilidad.

«La idea empieza por una serie de visitas que comenzamos a realizar mi familia y yo a Gran Canaria. Yo había oído hablar muy bien de la isla, de la gran cantidad de posibilidades que tenia y ofrecía y a raíz de ahí, y viendo las fotografías que estaba realizando mi hijo, pensé que había que darlas a conocer unidas a algo relevante de la isla», explica Juan Mateo al ser cuestionado sobre cómo surge la idea.

Un día cualquiera mientras hacía limpieza en la librería de su hogar, Juan encuentra un libro sobre el calentamiento climático y lo poco que la humanidad está haciendo ante este fenómeno. «Empecé a pensar y dije que ese tema estaba en total sintonía con lo que da de sí Gran Canaria, y partiendo de esa idea, de las visitas, las fotos que hacía mi hijo, la agenda 2030 de la ONU y todo encaminado buscando el equilibrio climático me dije que Canarias lo tenía todo», asegura.

Con miles de ideas desordenadas en la cabeza, Juan Mateo se pone en contacto con la revista GEO para enviarles las fotografías que su hijo Javier hacía de Gran Canaria. Desde la revista, le comentaron que esas fotos debían ir acompañadas por un texto que tuviera un mensaje y llegara al lector. «Empecé a buscar ese objetivo y di con lo que yo creía que podría ser, que eran las salinas de Gran Canaria. Ese fue el centro de la diana, y a partir de ahí surge el libro, que empezó siendo un artículo para GEO y terminó siendo un libro con fotografías de mi hijo», explica orgulloso Juan Pedraza.

Juan Pedraza: «Si a las salinas no se les da sostenibilidad, va a ser difícil que puedan seguir adelante»

Como en todos los proyectos, siempre hay cosas que cuestan más que otras, y en el caso de Juan, a la hora de escribir este libro sobre las salinas de Gran Canaria, fue hilar y trasladar al lector las ideas que tenía en su cabeza. Buscar la manera correcta de empezar, darle un cuerpo y finalizar con sentido. «Quería acabar dando a entender la sensación que yo tengo, que es que Gran Canaria está focalizada en un turismo de sol y playa que se concentra el 90% en la zona sur. A ese turismo hay que sacarlo de ahí y mostrarles la gran belleza y el resto de posibilidades que ofrece la isla», argumenta este escritor.

La idea fundamental de Pedraza no era otra que la de mostrar tanto al turismo como a la población local la importancia de las salinas, así como la belleza que poseen. «A las salinas si no se les da sostenibilidad, les va a costar mucho trabajo seguir adelante, de ahí al titulo del libro. El objetivo es ver como se puede luchar por la sostenibilidad y supervivencia de ellas». Con la idea clara de qué era lo que realmente quería plasmar en su libro y tras muchos viajes a la isla, recorridos y pensamientos perdidos entre la inmensidad del mar, Juan encontró su inspiración en las salinas de Tenefé y las de El Bufaero.

Las fotos del libro están ilustradas con fotografías que ha hecho su hijo Javier, motivo que enorgullece a su padre, que asegura que trabajar junto a él es un placer. «Habla poco y hace mucho. Cuando habla pregunta y hace preguntas concretas que tienen difícil contestación. De hecho yo acabo el libro con una conversación que tenemos en la cafetería de las salinas de Tenefé y donde él se hace preguntas. Me decía que cómo era posible que en una isla tan bella, el turismo esté centrado en el sur y en la playa y no salgan de ahí, y se preguntaba por el futuro de las salinas. Yo le decía que esa era una de las razones del libro, mentalizar a la población de que tienen que dar un paso adelante», explica su padre.

A lo largo de las páginas del libro, Juan Mateo explica la importancia de la sal en nuestras vidas e intenta descifrar el futuro de las salinas en la isla, apuntando como al Cabildo como los primeros en dar ese paso hacia adelante nombrándolas como bien de interés cultural. «El futuro de las salinas, dándole muchas vueltas, creo que esta primero en convertirlas en bienes de interés cultural, pero con el nombre no vale, hay que darlas a conocer. Por otro lado, salvar lo que los etnógrafos llaman el oficio de salinero, que se esta perdiendo. La tercera parte es que la sal, ese oro blanco, hoy día se ha convertido en uno de las materias primas mas valoradas dentro de la gastronomía mundial. La otra pata de este futuro está en que las salinas sean un museo de sal donde vayan los colegios, se den charlas o se investigue», finaliza.

Las salinas de Tenefé y las de El Bufaero fueron las que inspiraron a Juan a escribir el libro, y a Javier a plasmarlo

A lo largo del libro, Juan se apoya en testimonios de varios salineros con los que ha hablado y explica que muchos de ellos realizan un trabajo totalmente artesanal y que con el tiempo se está perdiendo, hasta tal punto que no se sabe si en un futuro siga existiendo esta profesión. «Los jóvenes de hoy en día no quieren dedicarse a esto, no les interesa. Además, muchos de ellos no saben ni lo que es, por lo que uno de los primeros pasos a dar es intentar que esta profesión se conozca.

Con la esperanza de que la población de Gran Canaria se conciencia sobre la importancia de las salinas y con el reto de llevar el turismo a otras zonas de la isla, como puede ser el interior o el norte, Juan Mateo Pedraza ha intentado plasmar uno de los mayores retos del ser humano, que no es otro que el de proteger el territorio en el que vivimos, mostrando una realidad que no parece ir en buen camino debido al cambio climático.

Tanto Juan como Javier, aunque no son canarios, aseguran haberse enamorado de la isla y de sus lugares escondidos. Javier ya disfruta de ella, afincado en Vecindario y fotografiando los rincones escondidos de Gran Canaria, y quién sabe si Juan, en un futuro no muy lejano, termina compartiendo esta aventura junto a su hijo. De momento, por lo que ha podido adelantar, lo que sí está claro es que está empezando un nuevo proyecto. En él, escribirá otro libro, también ilustrado con fotografías de Javier, pero esta vez centrado en su familia y en los viajes que han realizado juntos. Un motivo más para mostrar al mundo la importancia de descubrir.