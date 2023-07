El «tremendo orgullo» de cinco vecinos de la villa por anunciar el pregón

Santa Brígida se prepara para dar la bienvenida a la fiestas patronales de 2023 con un amplio programa de actos tanto religiosos como culturales. El pistoletazo de salida será el sábado 29 con la lectura del pregón en el parque municipal, que correrá a cargo de cinco vecinos de la Villa: Lorenzo Santana Santana, Eladio Cárdenes Brito, más conocido como Lalo, Manolo Juez Monzón, Pedro Monagas Santana y Dolores Sosa Ascanio.

Manolo Juez, uno de los cinco pregoneros de las fiestas, ha mostrado el orgullo que siente al ser una de las voces en esta celebración, pues según cuenta, el municipio de Santa Brígidae está en su corazón. «Nací en Santa Brígida, me bauticé ahí, hice la comunión e incluso me casé en la misma iglesia», ha declarado.

Aunque tuvo que trasladarse a la capital durante unos años por motivos de trabajo y estudios, lo primero que hizo al retirarse fue volver a la villa, donde le han visto nacer y crecer. «Cuando regresé a Santa Brígida me anoté en el club de mayores y me hicieron colaborador», explica. Su participación en desfiles solidarios y su ayuda constante en el municipio le llevó a ser uno de los propuestos para dar comienzo a las fiestas patronales de 2023.

Cuando recibió la llamada del ayuntamiento para darle la noticia, Manolo asegura haber sentido «un orgullo tremendo de que se acuerden de mi», pues tal y como ha comentado, él, al contrario que los otros cuatro pregoneros, no ha estado siempre en Santa Brígida. Con los nervios a flor de piel por su participación en la lectura, Manolo confiesa que está de camino a un ensayo, en el que se verá con los demás. Además, ha desvelado algunos detalles de lo que será la noche del sábado con el inicio de las fiestas. «El pregón de este año será diferente a los demás», dice. «Va a ser una especie de entrevista que nos hacen a cada uno de nosotros, y en la que tendremos que contar, a modo de resumen, lo que ha sido nuestra vida y vivencias en el pueblo», explica. Cuestionado por el resto de los pregoneros, el vecino de la villa solo encuentra palabras de amabilidad hacia ellos. «Los conozco a todos de siempre, somos conocidos del pueblo y ha sido ahora, después de mi retiro, cuando he tenido más relación con ellos».

A tres días para que den comienzo las fiestas patronales de Santa Brígida, Manolo Juez ha hecho hincapié en una anécdota de otro de los pregoneros, Lalo, que según ha explicado, dar el pregón de las fiestas era una de su ilusión. «Lalo, que es el mayor, siempre decía hombre, no me van a nombrar nunca pregonero y ya casi me voy a morir». El sábado, cumplirá ese sueño junto a su gente.