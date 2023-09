El Centro de Educación Obligatoria (CEO) Rey Juan Carlos I, en el municipio grancanario de Valleseco, dejará de denominarse de esta manera, después de que la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes aprobara el cambio de nombre.

Tal y como ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el cambio de denominación fue aprobado en Consejo Escolar en junio de este año y, posteriormente, en el pleno de la Corporación local de manera unánime.

Según fuentes del centro educativo consultadas por EFE, los motivos que les han llevado a solicitar este cambio de nomenclatura tienen que ver con que esta denominación "no permite establecer un vínculo directo al lugar al que pertenece" el colegio, esto es el municipio de Valleseco, en el que es además el único que existe.

Ello genera, según han agregado, "desafección" por parte del equipo docente y no docente y entre las familias de su alumnado, porque no tiene ese "sentimiento identitario" y la gente no lo identifica por ser de Valleseco.

Además, han asegurado que el nombre "es muy largo" y ello hace que sea "mal empleado en diferentes instancias", lo que ha generado algunos inconvenientes.

"Es un sentir unánime entre el equipo del centro, que se ha reflejado también en el pleno municipal", han insistido las mismas fuentes.

Tras la autorización por parte de la Consejería de Educación, el colegio dejará de denominarse Rey Juan Carlos I y pasará a ser únicamente CEO Valleseco.