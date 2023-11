El Cabildo de Gran Canaria ha paralizado cautelarmente la instalación de una tubería de riego entre Artenara, en la cumbre de la isla, y el barrio de Acusa, y que se desarrollaba en el margen de un sendero histórico incluido en el paisaje protegido de Risco Caído, informa Efe. Según denuncia la asociación Legado Canario en sus redes sociales, estos trabajos han provocado «la destrucción de un sendero milenario de los antiguos canarios» que forma parte del territorio designado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2019.

Este colectivo ha asegurado que este proyecto carece de un estudio de impacto ambiental y de un informe del Instituto del Patrimonio Mundial, al cual ha considerado «responsable, en última instancia, de la situación de total abandono en que se encuentran sumidos los sitios Patrimonio de la Humanidad» en la cumbre de Gran Canaria.

Fuentes del Cabildo han explicado, no obstante, que este proyecto para instalar la citada tubería de riego no requiere de una evaluación ambiental, ya que no se encuentra dentro del Anexo de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se regulaba qué iniciativas la requieren y cuáles no.

Sin embargo, ese anexo al que las fuentes de la corporación grancanaria han aludido fue derogado por la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, tal y como ha podido constatar EFE, de tal manera que se tiene que regir por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En dicha normativa estatal sí se establece que todo aquel proyecto que se ejecute dentro de espacios de la lista de Patrimonio Mundial o de la Reserva de la Biosfera de la Unesco, como este, ha de contar con evaluación ambiental simplificada.

La asociación Legado Canario ha anunciado que denunciará «este gravísimo atentado» contra uno de los espacios incluidos en el Patrimonio Mundial de la Unesco ante Naciones Unidas.

Además de paralizar de manera cautelar los trabajos aprobados por la consejería de Sector Primario, el Cabildo ha ordenado a los técnicos de Patrimonio Histórico un informe para tasar el tipo de daño producido.

En concreto, el proyecto consiste en instalar una tubería de conducción de agua para riego entre el casco de Artenara y La Vega de Acusa y pretende conectar las aguas procedentes de la galería de Las Arbejas-Los Arroyos con la importante zona agrícola de Acusa, que cuenta con parcelas de viñas, papas, cereales y ganaderías, así como con una quesería tradicional. Se cubrirá una longitud de 4.709 metros, con un desnivel de 340 metros, con una tubería que contará con un diámetro de 100 milímetros, por un importe de adjudicación de 341.049 euros.

Los trabajos se encuentran en su tercera fase de ejecución y pendiente de «restaurar el camino, una vez se instale la tubería y se haga la prueba de presión»