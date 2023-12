Pepe Dámaso se reencuentra con Agaete por su 90 cumpleaños

El Centro Cultural de la Villa de Agaete inauguró ayer la exposición que sirve de pistoletazo de salida a las primeras jornadas ‘Reencuentro: Agaete a Pepe Dámaso’ con las que el pueblo quiere felicitar a su artista en su 90 cumpleaños.

La exposición, que lleva por título Reencuentro, Dámaso y el Tríptico Flamenco de Las Nieves’, pivota sobre la obra de Van Cleve, de la que Pepe Dámaso fue defensor y embajador en su prolífica trayectoria como artista. Como él mismo ha explicado, esta exposición es «para ustedes» porque el arte «si no es para el otro, no sirve para nada». Para Dámaso, «es el cariño de la gente lo que me ha permitido llegar a los 90 años», décadas de arte, porque como ha confesado «yo siempre he sido artista creador, bueno o malo, pero siempre».

Para el insigne vecino de Agaete, el tríptico es muy especial, ya que fue la primera obra de arte clásico que conoció, siempre apenas un niño y que le ha servido de inspiración, informa el gabinete municipal. Cuando se acerca su 90 cumpleaños, que se conmemorará en Agaete el próximo 9 de diciembre, ha celebrado que su casa sea «casa del artista y un museo», con un proyecto que busca «abrir el arte al pueblo». Esta exposición «es para ustedes, una selección de mis obras para mi pueblo» porque quiere, ha dicho, «vaciarme así de mí para que todo lo que he hecho sea para los demás».

El alcalde de Agaete, Jesús González Sánchez, y la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Patrimonio Histórico y Fiestas, Candy Mendoza Saavedra, han felicitado y agradecido al artista su participación y dedicación con esta exposición.

«Para nosotros es un orgullo inaugurar una exposición de enorme valor y de un autor que es hijo de nuestro pueblo», uno de «los más insignes vecinos» de la Villa, y en nombre del que ha trasladado a Dámaso «la más sincera y entusiasta felicitación», como ha expresado el alcalde.

Con su obra, «Pepe Dámaso ya es eterno», ha dicho, y eso es algo que «Agaete te agradecerá siempre», como ha subrayado también la concejala de Cultura.

El consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ha anunciado en la inauguración de esta exposición que la Institución insular recientemente ha adquirido su casa, en la que ya se trabaja para convertirla en un museo. En ese sentido, adelantó que durante 2024 se recibirán las ofertas de la licitación de esta obra que permitirá que este inmueble sea «para el disfrute del pueblo», algo que, a juicio de Sosa, «es el mejor regalo para Pepe Dámaso en su 90 aniversario».

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, se ha declarado «encantado» de poder participar de la celebración del 90 cumpleaños del artista a través de una obra, «un curioso tríptico que se ha entroncado con la vida de Pepe Dámaso» que le pudo «dar su propio cariz». Para Hidalgo, Dámaso es «una referencia para el mundo», por lo que le ha dado su felicitación y le ha recordado lo mucho que le adora su gente.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha hecho hincapié en la importancia de abrir también estas jornadas, que resumen el «reencuentro» que, a su juicio, es un término que identifica a Pepe Dámaso, que con su obra «une a su pueblo, a su isla, y a Canarias».

Con estas jornadas, ha señalado, se busca «devolver ese cariño que trasmite» con un «reconocimiento en casa». Para Suárez, «no hay mayor regalo que ser y sentirse querido», y por eso ha adelantado que se ha puesto en marcha un proyecto para que «las nuevas generaciones conozcan quién es Pepe Dámaso», al que ha definido como «gran artista y gran persona».

Estas jornadas en Agaete celebran el 90 cumpleaños del artista Pepe Dámaso con una programación llena de arte y cultura que inunda la Villa para los próximos 20 días. Estas primeras jornadas ‘Reencuentro’ reunirán a más de 20 ponentes y expertos de diferentes disciplinas para poner en valor la figura del artista agaetense con una programación cargada de actividades con la cultura y el arte como centro.