La zona comercial abierta de Valsequillo, a debate

La inyección de capital de 700.000 euros por parte del Cabildo para la mejora de la zona comercial abierta no ha contentado a todos los empresarios, que tienen una división de opiniones. Desde el consistorio, apuntan a que la intención es que todos los comerciantes participen a la hora de tomar una decisión.

Demolición del pavimento existente y acondicionamiento de las pendientes, servicios urbanos e instalaciones en las Calles Isla de La Gomera e Isla de Gran Canaria, mejora de la vegetación existente mediante la realización de parterres y espacios verdes, mejora del mobiliario o la creación de elementos de sombra y diferenciadores que consigan un carácter único. Estas son algunas de las acciones que desde el Ayuntamiento de Valsequillo tienen previsto hacer en la Zona Comercial Abierta después de que el Cabildo de Gran Canaria invirtiera 700.000 euros para la mejora de las calles.

Unas actuaciones en las que no todos los comerciantes están a favor, pues mientras tienen la esperanza de que esta inyección ayude tanto al municipio como a los empresarios, otros se niegan a unas obras que aseguran que no servirán para nada. Rosa Hernández es una de esas empresarias, que sostiene que esas actuaciones solo servirán para tirar el dinero. "Aquí no ha venido nadie a sentarse con nosotros y preguntarnos qué es lo que necesitamos para mejorar todo esto", explica. "Si lo que realmente quieren es dinamizar todo, lo lógico es que nos pregunten cara a cara y no hagan las cosas a la prisa, que es lo que hacen siempre cuando llegan subvenciones".

Otra de las actuaciones que tienen prevista realizar con esta inyección de capital es la creación de un proyecto para la definición de una marca comercial, la elección de mobiliario urbano accesible, colocación de señalética en el ámbito de la Zona Comercial Abierta, señales para la movilidad e indicativas de las ZCA, señales de comercios y el suministro y colocación de luminarias. "Nos hablan de señaléticas, que no es nada innovador porque la gente de hoy en día llega a todos lados con el móvil gracias a google maps", sostiene Rosa Hernández, propietaria de la tienda de ropa y complementos 'La tienda de Rosa', ubicada en la ZCA. Una de las cuestiones que propone, después de haber vivido de primera mano las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en la zona, es lograr que la gente acuda al municipio, tanto canarios como turistas que vengan de fuera. "Que llegue una guagua 3 veces en semana llena de turistas y que hagan vida por la zona durante el día es más enriquecedor que una inyección de 700.000 euros del Cabildo, porque sin duda alguna, nos hemos quedado atrás", sentencia Hernández.

Rita Díaz, por su parte, lleva dos años encargándose de sacar adelante 'La tiendita de tu mascota'. Ella, opina que las inyecciones de dinero vendrían mejor si fueran destinadas a ayudar a los comerciantes con la compra de mercancía. "A mí personalmente me hunde que esto sea peatonal, y sinceramente, la etiqueta de que quieren ayudar a los negocios no se lo cree nadie", se lamenta. "Las noches mágicas, un fin de año inventado, que si los niños tiene que cantar en esta plaza... para todo se tiene que cerrar la carretera, y siempre nos vemos perjudicados, porque la gente hoy en día prefiere entrar con el coche hasta la puerta de la tienda", explica.

Sin embargo, no todos los comerciantes se han mostrado en contra de esta inversión, pues Noelia, de la tienda de ropa, calzado y complementos Trevy modas, mantiene la esperanza de que este dinero ayude al comercio local, dinamizando las zonas y señalizando mejor en qué lugares se encuentran los comercios, al igual que han hecho en otros pueblos. "Creo que si quieren ayudarnos deberían promocionarnos más y darnos a conocer, y si no peatonalizan más calles mucho mejor", asegura.

Desde el consistorio, sin embargo, apuntan a que todos estos modelos han llevado a cabo previamente una participación ciudadana, y que a lo largo de este tiempo se han programado reuniones con los comerciantes para informarles de las actuaciones que iban a llevar a cabo. Sin embargo, aunque hay un boceto previsto, Francisco Atta, alcalde del municipio de Valsequillo, insiste en que su intención es insistir para que los comerciantes se animen a escuchar lo que se les propone. "Muchos se niegan a estas obras porque no saben qué es lo que se va a hacer, y por eso se niegan", dice.

El siguiente paso será redactar el proyecto y acto seguido, antes de licitarlo, buscar el consenso con la zona y los comercios. "Nos gustaría que ellos propusieran sus necesidades, y lo que queremos dar a entender es que esto no está cerrado, e iremos consensuando en lo que ellos crean que sea mejor para todos", sostiene Atta. En total, la zona comercial abierta del municipio cuenta con 40 actividades aproximadamente, y mientras que el proceso de redacción del proyecto para la inversión de los 700.000 euros por parte del Cabildo sigue adelante, la zona permanece a debate entre los que están a favor, los que están en contra, y los que esperan que esta inyección ayude a los empresarios.