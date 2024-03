El norte de Gran Canaria en lienzo

Al norte de Gran Canaria le siente bien la acuarela. Los Tilos de Moya, los cafetales de Agaete o la playa de Sardina del Norte dejan atrás la realidad para quedar inmortalizadas en paisajes llenos de pinceladas sueltas, y colores ligeros como cálidos que recogen la belleza de los espacios. Más de 300 imágenes pasean por los siete municipios de la zona norteña de la Isla en el nuevo libro de Jaime Checa, Entre Piedra y Salitre. Las láminas transportan a los lectores a un recorrido entre monumentos, naturaleza y costa. Un salto a la belleza incansable de los municipios de Arucas, Moya, Agaete, Santa María de Guía, Firgas, Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria.

Los lugares no son ningún misterio, no hace falta caminar durante horas para encontrarlos, no están en un punto recóndito de los municipios que solo los más entendidos conocen. El único misterio son los nuevos ojos que encuentran un paisaje conocido pero de repente insólito. Aquellos bosques, edificios y playas quedan envueltos en el colorido y la calidez de la acuarela, movidos por la ligereza de su agua y la pintura. Cualquier grancanario reconocerá las imágenes, pero pocos podrán ver el paisaje de la misma manera cuando vuelvan a observar la realidad. Diferentes ojos, mismos lugares.

El Agujero de Gáldar / Jaime Checa

Cada municipio tiene su encanto, por lo que el autor dedica un capítulo a cada uno en el que recorre los principales lugares de interés. Es el primer libro de una serie de títulos por áreas de la Isla, que pretenden plasmar los principales monumentos, así como, las zonas naturales trazados por la mano del autor. Un pequeño texto acompaña a las ilustraciones para contar los principales datos sobre los lugares como si de una guía de viajes se tratara.

Checa ya había editado dos libros de estas mismas características sobre Las Palmas de Gran Canaria con los que marcó un debut que funcionó muy bien en librerías según el diseñador. Más tarde haría lo mismo con el municipio de Telde en un completo volumen que recopiló todos sus rincones. Todos ellos tuvieron una gran acogida entre los lectores, lo que le motivó a seguir. Sin embargo, aunque su idea inicial era editar uno de cada municipio grancanario.

Finalmente, decidió agruparlos por zonas porque «21 libros son muchos». De esta manera, Checa ha confesado que también habrá próximamente un libro sobre los municipios sureños y otro de aquellos ubicados en el centro de la Isla. «Fecha exacta todavía no tengo, pero seguro que este año saldrá uno de ellos, al menos uno, todavía no sé cuál, no me he decidido porque estoy descansando de este», apunta.

Guía / Jaime Checa

Checa confiesa que el primero ha sido el del norte porque últimamente ha pasado mucho tiempo con su familia visitando la zona y se ha empapado de sus imágenes e idiosincrasia. «Tenía ganas de plasmarlo», asegura. El autor pintó los paisajes in situ para transmitir la espectacularidad del espacio en el lienzo. Solo algunas de las localizaciones fueron pintadas en su casa a través de fotografías tomadas por él. Aunque es imposible diferenciar unas de otras, el autor asegura que estas últimas son las más meticulosas y las primeras las más espontáneas.

El diseñador empezó este viaje de inmortalizar en pintura la Isla porque quiso crear el libro que siempre quiso tener, pero nunca encontraba en el mercado. «Era el libro que a mí me hubiera gustado tener para explicar el origen de los lugares, por qué una calle se llama así, el monumento a quién está dedicado, cómo surge una ciudad», refleja.

Fontanales / Jaime Checa

Una guía

Los proyectos no solo le han ayudado a conocer mejor los sitios que recorre constantemente, sino que también ha comprobado que ha sido una buena guía para los propios vecinos o grancanarios. «Eso todavía me sorprende, la gente que me dice que le ha encantado descubrir algo que yo mismo también desconocía antes de documentarme», cuenta.

El libro refleja, en gran parte, no solo la riqueza monumental de la zona sino también paisajística. «En el norte me apetecía procesar más los lugares de naturaleza, toda la riqueza natural que tiene Gran Canaria y, por otro lado, la adaptación de la colonización. Al final todo viene por el reparto de tierras, todo el desarrollo y la importancia del agua y en el progreso de cada lugar», cuenta.

Checa, que nació en la capital, asegura que el norte nunca ha sido un desconocido para él, pero no pudo evitar sorprenderse con la zona del Valle de Agaete, el Risco de Faneque y la playa de Guayedra. «Toda esa zona de naturaleza la verdad es que me encanta», destaca.

Las Palmas de Gran Canaria / Jaime Checa

El libro funciona como una guía, por lo que es posible viajar desde la comodidad del sillón de casa o buscando los sitios con el libro en la mano. Aunque por las dimensiones del libro Checa afirma que es más probable que el primer escenario sea el que escojan la mayoría de lectores. «Así como la guía de Telde está más pensado para llevarla y visitar los lugares este está más pensado para visitarlo sentado en el sillón, y así puedes visitar todo el norte sin tener que moverte de casa, aunque claro una vez lo tienes también puedes visitar en la vida real porque yo incluyo mapas», comenta.

Del digital a la acuarela

Los dibujos al ser con acuarela recuerdan a un libro de cuentos, petrificados en un momento exacto lleno de la belleza y singularidad que le aportan los colores. A pesar de la desenvoltura con la que se desenvuelve el autor, este método es relativamente nuevo para él. Comenzó durante la pandemia, cuando hizo un curso y cambió el dibujo digital por los pinceles. «Es un medio que me encanta porque es muy espontáneo, yo suelo ser bastante detallista con los dibujos y ahora lo que me gusta más es esa espontaneidad que da la acuarela, que tienes esa parte de que la acuarela va por donde quiere y te tienes que adaptar un poco a los pequeños fallos, que al final le dan cierta naturalidad», destaca.

Checa también creó un almanaque con las imágenes del libro, que «funcionó súper bien», ya que se agotó completamente un tiempo después del lanzamiento. Además, el ámbito cultural de El Corte Inglés mantuvo una exposición con las imágenes del libro hasta el pasado 13 de febrero.

Uno de sus próximos trabajos es la adaptación de su primer libro dedicado a Las Palmas de Gran Canaria. Al funcionar los libros como guías, Checa ha decidido traducirlas al inglés para llegar también al público extranjero que visita la capital. «Es una adaptación por barrios de Las Palmas, entonces voy a hacer una primera adaptación por zonas de Vegueta y sacarlo en inglés con un formato más manejable», detalla.

Con las 300 ilustraciones que lleva el libro, Checa asegura que el dibujo dentro del proceso creativo es lo que menos le cuesta. «Me cuesta más adaptar los textos, resumirlos, ver lo que quiero poner y lo que no. Al final la ilustración sale más fácil», asegura. Para la redacción de las píldoras de información el autor se documenta a través de la señalética expuesta en los propios lugares o en los libros que consulta. Gracias a ello el lector puede descubrir que en Arucas el edificio de las Casas Consistoriales aún muestra una herida de bala de la Guerra Civil o que la Caleta de Abajo de Gáldar es el hogar de muchas mantelinas y angelotes.