San Bartolomé de Tirajana recupera sus vallas publicitarias tras 17 años con el contrato vencido

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana quiere recuperar sus vallas publicitarias tras 17 años con el contrato vencido. El área de Patrimonio ha desestimado un recurso de reposición interpuesto por la entonces concesionaria, la empresa M.C Comunicación Vial S.A., y le ha ordenado que cese la actividad de explotación de la publicidad en los soportes municipales tales como papeleras o vallas ubicadas en el dominio público, zonas verdes y viales, al estar el contrato caducado desde 2007 y no tener posibilidad de prórroga, según recoge un informe fechado el 31 de marzo al que ha tenido acceso este periódico. La compañía tampoco pagaba el canon, según explican fuentes municipales. Desde entonces la empresa opera en precario.

Fue el 25 de noviembre de 1994 cuando la Comisión Municipal de Gobierno acordó adjudicar a la empresa la gestión de los soportes publicitarios de la localidad y el 22 de diciembre de ese año cuando se firmó el contrato por un período de 13 años que concluiría en 2007. Años después, el 23 de octubre de 2020, Patrimonio notificó a la compañía la extinción del contrato por haber concluido el plazo de la concesión, una decisión a la que la empresa se opuso y contra la que un mes después presentó un recurso de reposición en el que solicitó que se anulase esa resolución y se mantuviese la actividad hasta que el Ayuntamiento convocase un nuevo concurso.

Un termómetro con publicidad del Ayuntamiento. / Juan Castro

Tras sucesivas Juntas de Gobierno Local en septiembre y diciembre de 2021 en las que a pesar de estar el asunto en el orden del día nunca se trató, el Ayuntamiento responde ahora ordenando que cese su actividad y convoca a todas las partes el próximo 24 de junio para levantar acta de todos los bienes afectos a la concesión que deben revertir a manos municipales.

En su recurso, la empresa alegó un desequilibrio económico por la pandemia, algo que la Administración rechaza al estar el contrato vencido y haber obtenido durante años unos ingresos que le permitieron cubrir su inversión. Patrimonio rechaza también que se esté ante un rescate encubierto, como sostiene la empresa. «No estamos ante un rescate anticipado de la concesión, sino ante la extinción del contrato por transcurso del plazo inicialmente previsto, pues han transcurrido más de 25 años desde su adjudicación», recoge el informe, que sostiene que no procede una indemnización y lo único que cabe es el cese de actividad. El técnico pide a las distintas áreas que no encarguen publicidad en esos espacios a fin de que la empresa no entienda el contrato por novado automáticamente. «El plazo concesional está vencido y el contrato, por tanto, extinguido», concluye el informe.

