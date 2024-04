Daniel García Mihalic: "Quiero ser el primer canario en conseguir un buen puesto en la Olimpiada de Química"

Daniel García Mihalic (Santa Brígida, 22 de septiembre de 2006) competirá el próximo 27 de abril en la Olimpiada Nacional de Química, que tendrá lugar en Murcia. Desde pequeño sintió la curiosidad por esta rama de la ciencia y ahora no se imagina su vida sin la física. Su objetivo es cursar sus estudios en ingeniería física y matemáticas para acto seguido especializarse en física. «Quiero estar en el mundo de la investigación», dice.

Ha sido seleccionado para participar en la Olimpiada Nacional de Química 2024, que se celebrará del 26 al 28 de abril en Murcia. ¿Cómo se entera de la noticia?

Fue mi novia la que me lo comunicó y pensé que era una broma hasta que mi profesora me confirmó que había ganado y que además había sido clasificado para la olimpiada. Me sorprendió porque sinceramente me salió bien el examen, pero no creía que iba a ser para tanto y estoy muy motivado.

¿Con quién va al concurso?

Con mi profesora Cristina, pero a un hotel diferente porque no nos dejan vernos por el espíritu olímpico. Solo me veo con participantes, en un hotel estaremos nosotros y en otro hotel los profesores.

¿Cuáles son sus sensaciones ahora mismo?

La verdad creo que con esfuerzo y dedicación puedo llegar a tener un buen puesto dentro de la Olimpiada Nacional. No hay ningún canario en todas las competiciones a lo largo de los 28 años de historia y me gustaría cambiar eso y salir en esos puestos.

Daniel García Mihalic y su profesora Cristina. / LP/DLP

¿De qué trata la Olimpiada?

Es una cultura internacional entre los países, que consta de un proceso en el que se seleccionan los estudiantes para competir en categoría internacional. Siempre hay una en cada ciencia, y se dividen en dos. Primero la fase autonómica, en la que se reúnen los alumnos y realizan la prueba. En este caso yo fui hasta La Laguna y más tarde según lo considere el juzgado, se llevan a los alumnos a la nacional.

¿Y después de la Nacional?

Si no me equivoco dan premios a los 10 primeros clasificados y los 4 primeros conforman el equipo de España para competir en la Olimpiada Internacional, en la que solo ganan los más prestigiosos. Es un reto muy importante porque son problemas retantes, pero con esfuerzo se consigue.

¿En qué momento de su vida se empezó a decantar por las ciencias?

Desde muy pequeño, pero lo diferencio en dos etapas. Siempre me había apasionado los problemas de matemáticas y física, pero era secundario, me notaba adelantado en clases y me interesaba, pero no fue hasta primero de Bachillerato cuando me quise dedicar a la física y a las matemáticas. En segundo de Bachillerato conocí el tema de las Olimpiadas y ha dado resultados.

¿Qué papel han jugado sus profesores en este logro?

Sin duda uno bastante bueno. Cristina, la profesora de segundo de Bachillerato, ha sido excepcional porque siempre se ha preocupado y no todos se dan cuenta de la oportunidad de las Olimpiadas y te las presentan. Quise participar en la de matemáticas y no pude porque mi profesor no se dio cuenta. Pero estoy muy agradecido con todos los profesores por haberme guiado.

¿Por qué la física y la química?

La física es una pasión que tengo desde pequeño, porque me gustaba descubrir. Yo tenía más curiosidad que otras personas, todos tenemos nuestras pasiones y nuestras historias y veía que yo lo sentía en física y matemáticas. En cuanto a la química, simplemente porque destacaba en la clase y la profesora me eligió para la Olimpiada, pero lo que siempre me ha gustado es la física.

¿Hay en su casa algún químico?

No, soy el único de la familia.

¿Qué significa para usted la química y que cree que aporta a la sociedad?

La química es una rama de la física, y ha estado ahí desde siempre porque es el origen de la ciencia y donde se consigue intentar ir más allá. Sin ella no se podría haber conseguido cosas como las energías renovables. Para mí lo es todo, la naturaleza, intentar comprender por qué de todo en la vida.

¿Qué tiene pensado estudiar?

Un grado en ingeniería física y matemáticas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y más tarde me gustaría ir a la Universidad de Ginebra a estudiar un máster de física y especializarme.

¿Cuál es su proyecto a futuro?

Estar en el mundo de la investigación, descubrir más cosas de este mundo e intentar competir por mi habilidad.

¿Qué te gustaría investigar?

El campo que más me gusta es el modelo estándar, un modelo sobre cómo entendemos el universo en el término de partículas, pero sinceramente me apasiona y sin duda está por construirse y a mí me gustaría terminar la construcción.

¿Cuál es su día a día?

Ahora mismo estoy intentando volver tierra y luchar con los exámenes, porque es una presión dura que se da a los alumnos de segundo de Bachillerato. Mi vida ahora mismo es estudiar y poco más.

¿Qué consejo daría a los estudiantes que como usted sean amantes de la ciencia?

Que despejen las inseguridades y se lancen, da igual lo que ocurra. Que se esfuercen al máximo, visualicen sus sueños y que se apoyen en su familia. Que se atrevan y luego vean el resultado.

Suscríbete para seguir leyendo