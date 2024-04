La extraña y densa niebla en Playa del Inglés que ha sorprendido a todos

Aquellos que madrugaron este domingo para pasar la mañana en Playa del Inglés se quedaron estupefactos con lo que se encontraron. Sobre las 8.00 de la mañana las calles de la conocida zona turística del sur de Gran Canaria se veían opacadas por una densa niebla que llegaba incluso a complicar la conducción.

La gente en las redes sociales se posicionaba entre los testigos que pudieron vivirlo in situ y relataban su experiencia y aquellos que no daban crédito de lo que veían. Muchos fueron los copilotos que aprovecharon para grabar algo que no saben si volverán a ver en un lugar como Playa del Inglés, y más durante estos días tan calurosos.

Aunque la mañana estuvo algo nublada en la zona, tras el mediodía se pudieron disfrutar de cielos despejados en el sur de Gran Canaria. Las temperaturas se mantuvieron siempre sobre los 25º C. Por eso sorprende tanto este episodio de niebla matutina que se ha vivido este domingo.