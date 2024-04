El IX Festival Los Cebolleros, este sábado en el Guaires

Tendríamos que viajar hasta el año 2011 para recordar la primera edición del Festival Folclórico Los Cebolleros de Gáldar, un festival que nació con el claro objetivo de brindarle a la sociedad canaria, los múltiples rasgos diferenciadores de nuestras islas mediante el folclore tradicional que pone de manifiesto como se viste, canta, toca, baila etc. en cualquier parte del archipiélago, además de reconocer la labor de colectivos, personalidades, entidades, etc. que hayan tenido una labor visible, contrastada, ardua, etc. en pro de nuestras tradiciones, folclore, cultura, movimientos asociativos, ciudadanos, vecinales, etc.

El sábado 20 de abril de 2024 a las 20:00 horas, en Centro Cultural Guaires del municipio grancanario de Gáldar acoge la edición número nueve del Festival Folclórico Los Cebolleros de Gáldar, que contará con la participación de los siguientes grupos: desde Lanzarote la A.F. Gaida de Tías, desde el municipio tinerfeño de Tacoronte llegará la unión artística de la A.F.C. Tagorosteros en el toque y en canto, el baile correrá a cargo de la A.F.C. Guarache, como es habitual en la representación de la isla de Gran Canaria junto al G.F. Los Cebolleros de Gáldar estará la A.F.B. Los Cabuqueros de Arucas, que ha actuado en todas las ediciones celebradas hasta el momento.

El festival estará presentado por el destacado folclorista galdense Clemente Reyes Santana, hombre versado en cuanto al folclore se refiere, él ha dirigido múltiples trabajos de investigación y recopilación de información en referencia a colectivos o personalidades del folclore como: maestro Ignacio Rodríguez y la rondalla Princesa Tenesoya, maestro Juan Aguiar destacado lutier, Mari Nati Saavedra etc., además de presentar festivales folclóricos de una importancia relevante en el noroeste grancanario.

El reconocimiento en esta ocasión recaerá en un colectivo vecinal que desde el año 1977 viene realizando una labor destacada y visible en su demarcación en pro de la vida en comunidad, la cultura, el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad, la cultura, la vida asociativa, la participación ciudadana, etc. La entidad elegida es la A.V. Amagro de Barrial, que ha sido clave y trascendental para que Barrial tenga el lugar destacado que tiene dentro del municipio de Gáldar. Hay que resaltar la capacidad de evolución y desarrollo que ha tenido el barrio, donde los vecinos han sido los verdaderos artífices de los logros contraídos, haciendo de unos terrenos desolados, el gran conjunto arquitectónico que poseen. Barrial mira al futuro como un territorio moderno y ejemplar, donde hay que destacar el gran formato político de barrio y vida asociativa que se han consolidado como rasgos diferenciadores del mismo, que hace vislumbrar que Barrial tenga un futuro prometedor.

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, el programa de movilidad de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, medios de comunicación, empresas, y la organización del G.F. Los Cebolleros de Gáldar.