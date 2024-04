Olga Moreno llena el carrito de la compra «para repartir entre mis nietos»

Una bandeja con cuatro aguacates por tres euros, yogures de Almatriche, huevos campestres de la finca El Arao, especias e infusiones de la marca El Cardón, cerveza artesanal Neos Beer, sal marina Bocacangrejo, zumos naturales, la fruta llamada canistel y los helados de Peña La Vieja. No es la feria de las oportunidades, pero ‘Gran Canaria me gusta’ es una oportunidad para degustar los productos y las bebidas más tradicionales y las que empieza a hacerse un hueco en el mercado por los 21 municipios de la Isla.

«Es la primera vez que vengo, y todavía me quedan más compras por hacer. No pensaba que esta feria fuera así, me ha sorprendido; pero lo que llevo no es para mí, sino para mis hijos y nietos». Olga Moreno, una vecina del barrio capitalino de La Paterna lleva una bolsa y un carrito de compras totalmente repletos de productos, después de aprovechar el tiempo en las primeras horas de apertura.

Olga es integrante de la Asociación contra el Cáncer y asegura que ha acudido al recinto «a disfrutar», porque hasta ahora nunca había tenido tiempo para acudir a este tipo de eventos. En su gran mochila lleva fresas, tomate y otros muchos productos para surtir las despensas de sus allegados. «La verdad es que merece la pena».

Varias frutas canistel, de la cooperativa Agrícola del Norte. | | DAVID DELFOUR / Javier Bolaños

La feria se inauguró ayer en el recinto ferial situado en el barrio de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, y desde los primeros minutos arrastró mucho público, tanto particulares como escolares, atraídos por los alimentos que allí se exponen y se venden, como por asistir a alguna de las charlas especializadas que permiten una mejor profesionalización del sector primario.

La cadena de supermercados Spar lleva este año unos 6.000 kilos de productos de la tierra, un millar más que en la pasada edición. En el puesto se pueden encontrar una bandeja con cuatro calabacines a un euro, una caja con unos 12 tomates por un euro y medio, o una bandeja con cinco zanahorias por el mismo precio. Como novedad, este año también disponen de una ‘food truck’, con comida hecha a base de productos de la tierra.

Una de las actividades dedicadas a la carne. | | D. DELFOUR / Javier Bolaños

Magdalena Suárez forma parte del relevo familiar de la empresa láctea Juan Suárez e Hijos, fundada hace cuatro décadas. De los quesos ha pasado también a producir Yoguran en su industria del barrio de Almatriche desde el año 2010. En su puesto de la feria se pueden encontrar sus yogures a 90 céntimos el bote pequeño, dos euros el mayor y los cuatro euros los de cabra grande, elaborados con el mimo de una industria familiar dedicada a la leche fresca con su otra marcha La Fresquita. Fuera del recinto ferial, también suelen tener un puesto los fines de semana en el mercado de San Mateo, y en el de San Lorenzo de los domingos.

La cerveza artesanal de Gran Canaria también está presente con marcas como Neos Beer, o los zumos de la marca Zumísimo, aceitunas de Santa Lucía, la sal marina de Bocacanegra y los huevos sacados de gallinas campestres. Y las especies, condimentos e infusiones de El Cardón ofrece a los asistentes un muestrario de tamaños, olores y sabores. Entre ellos, manzanilla caña limón por cinco euros los 100 gramos, pimientas de La Palma y especias para condimentar hamburguesas.

