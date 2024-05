Conchi Narváez: "Estoy satisfecha porque he podido aclarar detalles; mi actuación fue correcta"

La exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, se ha mostrado "satisfecha" tras su declaración este martes en los juzgados de Maspalomas por el conocido como congreso del lujo, unas jornadas de formación destinadas a habilitados nacionales celebradas en el sur de la isla entre el 16 y 19 de noviembre de 2022. La exregidora, ahora portavoz del PSOE en el Consistorio, ha prestado declaración en el marco de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 1 después de admitir una querella presentada por la Fiscalía en la que le atribuye la autoría de presuntos delitos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos en la tramitación del contrato. Después de ella también declararon el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y las inteventoras de ambos ayuntamientos, las hermanas Tania y Noemía Naya. El congreso fue financiado con 400.000 euros de San Bartolomé de Tirajana y 100.000 euros de Santa Lucía de Tirajana y además de las actividades formativas incluyó un concierto de Dani Martín, cenas de gala, brindis con botellas de champán Moët & Chandon y espectáculo de fuegos artificiales.

Conchi Narváez a su salida de los juzgados de Maspalomas, este martes. / Juan Castro

"Salgo satisfecha porque para mi es una oportunidad muy importante de poder aclarar en detalle", señaló en declaraciones a los periodistas a su salida del juzgado, en el que estuvo durante hora y media y respondió a todas las preguntas de la jueza instructora, Raquel Lora Peón, y de la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos. La exalcaldesa explicó que hizo mucho hincapie en aclarar todo lo que, a su juicio, se dice en la calle "que no es real", como es que la adjudicación del contrato de la organización del congreso de funcionarios se hizo a dedo. "Eso no es verdad, no hay una adjudicación directa a dedo. Todo lo contrario, hay una publicación [en el Boletín Oficial de la Unión Europea]", apuntó al tiempo que insistió en que trasladó a la jueza y la fiscal que el procedimiento de tramitación del contrato garantizaba la libre concurrencia, la transparencia "y sobre todo la licitación del contrato de este congreso".

Narváez ha sostenido nuevamente que considera que en las denuncias "no hay base" de los delitos que se le atribuyen, por lo que se muestra "esperanzada" en que las denuncias se acaben archivando en el juzgado como, afirmó, ya ha ocurrido con el expediente que se abrió en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción. "No hay nada de la base de la denuncia en sí como es la malversación de caudales públicos o prevaricación, en ningún caso se da ninguno de estos casos". "Aquí la condena ha sido social y popular, y ya la pagué", manifestó.

Visiblemente tranquila a su salida de los juzgados, la exalcaldesa sostuvo que no cambiaría nada de lo que hizo. "No cambiaría nada de mi actuación, porque creo que la mia y la de los técnicos ha estado correcta", señaló "me queda la pena de que tras un mandato complicado con la pandemia he sido muy correcta y transparente en toda mi gestión; quedarte con el sello de que te gastas dinero público en fiestas para funcionarios no es nada agradable". "Yo en lugar de la población", prosiguió, "puedo entender que pueda parecer mas o menos cantidad. ¿Podría haber sido menos dinero? Sí. ¿Podía haber sido más? También".

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, a su entrada a los juzgados de Maspalomas, este martes. / Juan Castro

Tras la declaración de Conchi Narváez tocó el turno del alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, quien optó por no hacer declaraciones a los periodistas ni a su entrada ni a la salida de los juzgados al estar el procedimiento abierto y quedar todavía otra ronda de declaraciones el próximo 3 de junio, en este caso del técnico del Consorcio para la TDT, organismo utilizado para adjudicar el contrato; el propietario de R.S. Sonocom, la empresa adjudicataria de la organización del evento, y un técnico municipal de Festejos.

Las hermanas Tania y Noemí Naya, inteventoras de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, respectivamente, también declinaron hacer declaraciones a los periodistas.