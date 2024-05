Omar Sánchez salva la vida a tres bañistas arrastrados por el oleaje: "Uno de ellos ya no podía más"

Omar Sánchez, vecino de playa de Arinaga y conocido por su relación con la sobrina de la cantante Isabel Pantoja, salvó a tres bañistas junto a un amigo con el que surfeaba que estuvieron a punto de sufrir un fatal desenlace tras ser arrastrados mientras se bañaban por el fuerte oleaje y mar de fondo repentino, inusual en esta parte del litoral de Agüimes y además, sin alertas ni previo aviso.

Según relata en sus propias redes sociales el exconcursante de Supervivientes, "estábamos cogiendo olas y escuchamos gritos desde fuera". Eran agentes de la Guardia Civil que los alertaba de algo. Se percataron de que había dos bañistas en apuros "se los llevaba la corriente arrastrados hasta que uno de ellos ya no podía más". Acudieron con sus tablas a rescatarlos "y con suerte pudimos sacarlos hasta la orilla". Pero como el mismo Sánchez define "fue un día complicado". Momentos después, a otro bañista que se había adentrado en el agua "le pasó lo mismo. Tuvimos que que rescatarlo también y llevarlo hasta la orilla", siempre ayudados con las tablas de surf.

"No hay que desafiar al mar"

"Afortunadamente no pasó nada y pudimos ayudarlos para que salieran sanos y salvo", explicó en su post, donde cuenta cómo fueron muchas las personas que habían presenciado la escena les agradecieron su acto. "No me las tienen que dar" apuntó el creador digital, "solamente si está en mi mano lo haré", señaló antes de dejar plasmado un consejo: "No hay que desafiar al mar cuando está mal, porque nunca se sabe lo que puede pasar".

Imagen de la 'story' publicada por Omar Sánchez en sus redes sociales. / LP/DLP

Fueron muchos los vecinos y paseantes que despertaron ayer jueves con la Avenida de los Pescadores repletas de callaos, arrastrados por el mal estado del mar durante la madrugada. fuerte oleaje de al madrugada.

Los servicios de emergencia no alertaron de algún fenómeno meteorológico costero adverso, sin embargo, el fuerte oleaje continuó durante toda la jornada del jueves y grabado con móviles por vecinos y curiosos asombrados por la inusitada imagen de una playa normalmente en calma.

Después del "susto", el deportista pudo disfrutar a gusto de la práctica del surf, que también grabó y colgó en sus redes sociales.