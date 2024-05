José Mendoza: «La Fiesta de la Lana nació en una recogida de papas y ahora es de Interés Turístico»

José Mendoza es el alma mater de la Fiesta de la Lana de Caideros de Gáldar, que se celebra este jueves coincidiendo siempre con el Día de Canarias. Conocido también como Pepe Torres o Pepe 'el de Caideros', lleva 30 años haciendo realidad una celebración que mantiene y proyecta la cultura y las tradiciones de las medianías. Este año tiene una alegría especial, tras ser declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias por parte de la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

¿Cuántos años lleva involucrado en la organización de la Fiesta de la Lana y en el movimiento vecinal de Caideros?

Los 30 años que lleva esta fiesta desde que se inició, porque en dos ediciones se suspendió. De ahí para atrás estuve en la asociación de vecinos, y en su época, por el 74, que se fundó el equipo de fútbol, colaborando como vicepresidente, hasta que se lo llevaron y luego desapareció el equipo.

En estas 28 ediciones, ¿qué recuerdos tiene de sus inicios y de todos estos años?

Los inicios fueron muy buenos. Es como cuando plantas un árbol que hay que esperar si echa frutos o no; pero plantamos ese árbol echó frutos y tiene futuro. Eso me llena de orgullo. Fue todo, como decía el compañero Paco, en los locales de la asociación, cuando charlábamos cuando se hacía la siega de trigo y recogida de papas. Todo empezó en el Llano del Paso, al lado del campo fútbol, con la familia de los López, a raíz de una recogida de papas se habló de por qué no hacer la fiesta de la lana. Así fue, se alargó la conversación y en el año 94 nos ponemos en marcha. Arrancamos trasquilando ovejas. Primero fue con un hermano mío, y luego vinieron más. Cada año intentamos que venga un ganado nuevo. Este año es el de 'Fede' Medina del cultivo de Los Nogales, con vistas al Valle. Con unas 200 ovejas. Vendrán más que el año pasado. El ganado se pasa un tiempo aquí y otro tiempo del año en Fontanales. Esta semana las trae para tenerlas cerca. Todo ha sido un éxito, hemos tenido apoyo y no ha decaído, como decía nuestro alcalde -Teodoro Sosa- en el pregón. Siete personas, que subimos al escenario en el acto, porque faltaban dos, entre 200 personas que estaban allí, podemos sacar estas fiestas. Y podemos sentirnos orgullos de que somos pocos, pero no discutimos. Esa es la fuerza.

Fiesta de la lana, Caideros. / José Carlos Guerra Mansito

Este es un año especial por la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Canarias. ¿Cómo lo han vivido?

Sí, hombre. Me llena de ilusión y alegría porque llevo años en el que no dejaba de decir que llegaría, cada vez que me subía al escenario para la entrega de reconocimientos a un ganadero. Desde el año 2017 ha estado moviendo la concejalía de Cultura esos papeles, y han llegado. Por eso este año diremos lo contrario. La fiesta tiene futuro y puedo descansar. Desde febrero estoy en la calle buscando ayudas para conseguir el programa, que den 30 o 50 euros. A partir de ahora llegará algún dinero más para organizarlo mucho mejor. No pido limosna, sino que tengo las puertas abiertas.

¿Qué se ha valorado para este reconocimiento oficial?

Seguir valorando nuestras costumbres, que no se van a perder por ningún motivo. Algunos dirán que es un juego político, pero no lo es mientras estemos nosotros, aunque el ayuntamiento se implica, y desde hace tiempo no organiza nada más ese día para el Día de Canarias. Pero esto significa no dar marcha atrás, todo lo contrario, sino tener más apoyo, darlo a conocer a los turistas. Será apoyo económico. Y que las raíces y tradiciones no den marcha atrás. Es para sentirnos orgullosos en Caideros, Gáldar, o en Gran Canaria porque es un reclamo para el visitante. Porque, ¿qué pueblo puede decir que lo ha mantenido 30 años como Caideros? Yo creo que ninguno. Esta fiesta cuando empezó el Día de Canarias solo se celebraba en Telde. A raíz de nosotros se abrió el abanico en todos los municipios. En Las Palmas se hace una romería el Día de Canarias, pero para mí no es el día, y no voy en contra, que cada uno haga lo que quiera.

¿Llegan más turistas cada año?

Es estable. Y hay que pensar que se nos notificó el 22 de abril. Esto es solo empezar. Pero este domingo ya hubo una concentración motera. Y me vi desbordado, pero dije que sí. Se me metieron el año pasado unas 180 y este año 300 motos. Hubo que movernos para conseguir comida. Le damos almuerzo por 12 euros por todo. Y al verlo los turistas paraban. Esto es un arranque para que las Medianías tenga potencial.

Para el que no conoce esta fiesta, ¿qué se va a encontrar el visitante?

Nos concentramos y lo más atractivo es la transquilá de ganado. Aunque cada vez hay menos peladores y hay que usar las máquinas, para hacerlo en un par de horas. Y a partir de ahí este año tenemos bastantes novedades, como es hacer cosas a través de lana. Todo concentrado en el campo de fútbol. Exhibiciones de juego del palo, lucha canaria, animales, con la plaza llena de artesanía y, a su alrededor, bochinches y comida, con la especialidad local de carne de cabra y oveja. No puede faltar el sancocho canario. Este año con 200 kilos de pescado, porque aquí casi no hay restaurantes. Y folclore de las ocho islas con un solista.

¿Cuánto les cuesta la fiesta?

El año pasado unos 8.000 euros nosotros, pero lo conseguimos, porque el ayuntamiento paga muchas cosas. Lo conseguimos también con rifas. Este año con la rifa de un becerro. Porque la fiesta sigue, y habrá 400 animales el día 2 y exhibición de caballos ese día del patrono. Es como otro Día de Canarias, con 19 países representados y ocho asociaciones: 27 en total, en el primer encuentro intercultural, como se hace en La Berrera, en Valsequillo.

¿Qué tienen que hacer para que la fiesta siga creciendo en el futuro?

Más aparcamientos. Este año, además, se va a mejorar el servicio de Global, con salidas cada hora desde Gáldar. Y he conseguido un nuevo aparcamiento para 300 coches. En total tendremos unos 1.000. Este año con la declaración de Interés y la fuerza que está cogiendo. En lo que respecta al pueblo, hay potenciar más viviendas. Y el albergue para senderismo, que tendrá un restaurante-mirador. Se ha abierto un pequeño hotelito que tienen unos holandeses, que tiene todo ocupado hace dos meses para las fiestas. El resto son casas rurales que también lo tienen todo.

