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Mogán

"Que sea la alcaldesa quien pague de su bolsillo esta acción temeraria", señala NC-BC sobre mantener la tasa turística de Mogán

NC-BC lleva a pleno una moción para solicitar la suspensión cautelar del cobro de la tasa turística

El portavoz y concejal de NC-BC en Mogán, Juan Manuel Gabella, durante la rueda de prensa sobre la tasa turística del municipio.

El portavoz y concejal de NC-BC en Mogán, Juan Manuel Gabella, durante la rueda de prensa sobre la tasa turística del municipio. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) solicitará en el próximo pleno municipal de Mogán la suspensión cautelar del cobro de la tasa turística después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara la ordenanza que el Ayuntamiento aplica desde marzo de 2025. La formación considera que mantener el tributo mientras se tramita el recurso ante el Tribunal Supremo aumenta el riesgo económico y presupuestario para las arcas municipales, aunque la regidora moganera, Onalia Bueno, ya confirmó que la tasa permanecerá congelada hasta conocer la sentencia. El portavoz del partido en Mogán, Juan Manuel Gabella, sostuvo este lunes en una rueda de prensa que, en caso de que el Tribunal Supremo tumbe el recurso presentado por el Consistorio, deberá ser Bueno quien "pague de su bolsillo esta acción temeraria".

Gabella aseguró que la sentencia del TSJC coincide con las objeciones planteadas por su formación hace aproximadamente un año. Según el portavoz, NC-BC había advertido de que la ordenanza empleaba la figura jurídica de una tasa para crear, en la práctica, un impuesto y que no definía con suficiente precisión el servicio concreto e individualizado que recibía la persona obligada al pago. También recalcó que la actual ordenanza supone una "doble imposición" para los residentes del municipio que decidan hospedarse en un alojamiento turístico y que ya están pagando los servicios a los que va destinado el tributo con sus impuestos, como el agua o la recogida de residuos.

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Por otro lado, aseguró que esta tasa tiene "afán recaudatorio" porque la explicación que dio el Ayuntamiento es que se utiliza para "equilibrar cuentas", y tiró de ironía para afirmar que "se calcula la base imponible sobre lo que le conviene en cada en cada momento" porque "todo va a estar relacionado con una actividad turística que no viene definida". El portavoz nacionalista califició de "ambigüedades demagógicas" las declaraciones de Bueno en rueda de prensa cuando expresó que la sentencia del TSJC debía explicar qué fallos debían corregir en la ordenanza. Gabella criticó que "hay 50 ejemplos en la sentencia de cómo se hace una tasa", la calificó de "muy simple y básica" y animó a la alcaldesa a matricularse "en la universidad" para recibir "una clase de tributación general".

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