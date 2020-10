Este miércoles 21 de octubre tuvo lugar la segunda sesión del taller de elaboración de proyectos participativos organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gáldar. Esta segunda sesión, a cargo del Director General de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, Jorge Pérez-Artiles, se centró en las claves de ... The post Cabildo y Ayuntamiento impulsan el fomento de la Participación Ciudadana y el fortalecimiento asociativo first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.