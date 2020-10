El Gran Canaria Frontón King ya tiene Reina, un título decidido con una final entre canarias, que estuvo marcada por los 10 puntos de Teresa Miranda con un tubo perfecto La World Cup Gran Canaria Frontón King ha coronado hoy a su Reina del Frontón King, la tinerfeña Teresa Miranda que ha conseguido la corona ... The post Teresa Miranda, Queen del Frontón King first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.