Debido a las obras de conexión de la nueva tubería general de abastecimiento de agua de abasto, que está ejecutando el Ayuntamiento de Gáldar con la obra de la GC-292, este martes, 24 de noviembre de 2020, se efectuará una interrupción temporal del suministro de agua. El corte se producirá desde primera hora de la ... The post Corte temporal en el suministro de agua para este martes first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.