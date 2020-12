La Biblioteca Municipal de Gáldar y el Taller Infantil de Lectura Para Toda la Familia que imparte la escritora Julieta Martín Fuentes han sido premiados en el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner 2020 que organiza el Ministerio de Cultura y Deporte español. Se ha destacado como "un proyecto único que ... The post La Biblioteca Municipal de Gáldar galardonada con el Premio María Moliner 2020 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.