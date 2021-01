El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa y la concejala de Parques y Jardines del consistorio, Carmen Pilar Mendoza, visitaron este miércoles las obras de remodelación y mejora del parque infantil situado en el barrio de Los Quintana, junto al colegio. La actuación llevada a cabo ha permitido la renovación del piso de este espacio de ... The post El Ayuntamiento de Gáldar lleva a cabo la remodelación y mejora del parque infantil de Los Quintana first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.