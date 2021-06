El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar dio cuenta este miércoles del visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias para que el Ayuntamiento de Gáldar tenga vía libre para resolver el contrato con la empresa Santana Cazorla, encargada del servicio de recogida de basura del municipio, que dejará de prestarlo este 20 de junio, para que ... The post Gáldar resuelve el contrato de la recogida de basura con Santana Cazorla tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.