Del día 14 al 18 de junio, de 7:30 a 17:00 horas, por obras de renovación del alumbrado público de Lomo I, esta vía permanecerá cerrada al tráfico, al objeto de poder llevar a cabo esta importante actuación que se suma a la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público del municipio.