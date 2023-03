Lo importante es pasárselo bien

Los jugadores son los primeros que responden, totalmente convencidos, de que aquí lo que cuenta es divertirse. Lo explica Gorka Echevarría, que es centrocampista del CA Osasuna, admirador de Patxi Puñal y lleva ya cinco años en el equipo: “Si somos felices jugando al fútbol, ya es más que suficiente. Los entrenadores nos dicen que juguemos para disfrutar, que sigamos practicando lo que hemos trabajado en el entrenamiento y que no importa equivocarse, porque de los errores se aprende”. Esto no significa que no se vea buen juego sobre el terreno de juego, porque los equipos van evolucionando y los jugadores, mejorando su técnica. “Yo creo que cada vez juego mejor, pero da igual quien meta más goles, lo importante es que disfrutemos al máximo”, asegura Dani García, centrocampista de la SD Huesca, quien recalca que llevar esta camiseta “es un orgullo”.