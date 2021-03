El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha firmado hoy lunes, 29 de marzo, sendos protocolos de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la protección de las víctimas de la violencia de género con los alcaldes de los siete municipios de Lanzarote, entre ellos Teguise, del que depende administrativamente la isla de La Graciosa.

En un acto celebrado en la sede del Cabildo de Lanzarote, Pestana ha suscrito los protocolos de colaboración con Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife; José Juan Cruz, alcalde de Tías; Alexis Tejera, alcalde de San Bartolomé; Óscar Noda, alcalde de Yaiza; Chaxiraxi Niz, alcaldesa de Haría; Jesús Casimiro Machín, alcalde de Tinajo, y Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise.

Con estas firmas, el 60 % de los términos municipales de toda Canarias (52 en total) se encuentra ya cubierto por la red de colaboración policial entre el Estado y los municipios que promueve la Delegación del Gobierno y su Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, y que en el último año ha recibido un importante impulso gracias también al compromiso mostrado por las Administraciones locales.

Los protocolos de Tías, Arrecife y San Bartolomé comprenden la incorporación de estos municipios a VioGén, sistema que el Estado puso en funcionamiento en 2007 para permitir el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas.

Por su parte, los instrumentos jurídicos de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suscritos por Haría, Yaiza, Tinajo y Teguise comprenden la colaboración activa en la protección contra la Violencia de Género, pero sin incorporación al Sistema VioGén.

"Una lacra social"

“Hoy es sin duda un día muy importante en la lucha contra la Violencia de Género que promovemos desde la Delegación del Gobierno. Gracias al compromiso de las corporaciones municipales en Lanzarote y La Graciosa, conseguimos que en una misma jornada la Policía Local de dos islas enteras pase a colaborar activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el ámbito de la protección policial contra esta lacra social”, afirma Anselmo Pestana.

“Venimos de un año particularmente complicado para todas y todos, pero la Covid-19 no ha conseguido frenar nuestra lucha contra esta pandemia social que es la Violencia de Género. Desde luego que el compromiso de esta Delegación del Gobierno no ha decaído en todo este tiempo, aunque haya habido fechas marcadas en el calendario en los últimos meses, como el 25N o el 8M, que no hemos podido celebrar como nos habría gustado. Las próximas las vamos a celebrar con más fuerza, con este escudo que es VioGén y nuestros protocolos de colaboración policial ya en prácticamente todos los rincones de Canarias”, añade.

La primera isla canaria con protocolo en todos los municipios

Previamente a la firma de los protocolos de colaboración en materia de Violencia de Género con los municipios, el delegado del Gobierno en Canarias, acompañado por el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Juan Ramón Pérez, se ha reunido con la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en la sede de la Administración insular en Arrecife.

La presidenta del Cabildo ha destacado que éste es un día importante para la isla por la firma de los protocolos de colaboración contra la Violencia de Género en todos sus municipios, lo que hace que Lanzarote se convierta en la primera de las Islas Canarias en la que todos sus municipios han firmado un protocolo de este tipo.

“Todas las Administraciones debemos poner todos los recursos en la lucha contra la Violencia de Género para atender a las mujeres, mediante una protección conjunta y humanizada, con la que evitar así cualquier fallecimiento”, ha afirmado María Dolores Corujo, al tiempo que ha agradecido la visita del delegado del Gobierno y la predisposición de los municipios lanzaroteños.

En la agenda de Anselmo Pestana figura también la entrega en la Dirección Insular de la Administración General del Estado a la presidenta de Cruz Roja en Lanzarote, Tamara Luis Placeres, de la medalla al Mérito de la Protección Civil que concede la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la visita a la nueva ubicación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en el municipio de Haría.