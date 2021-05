Lío a la vista en el Cabildo de Lanzarote. La expulsión del consejero de Sanidad, Juan Manuel Sosa, (concurrió a las últimas elecciones gracias al pacto entre San Borondón y Coalición Canaria), al acusarle CC de suplantar a un miembro del partido ante la Consejería de Sanidad, ha dado pie a la presidenta de la corporación insular, María Dolores Corujo, para tachar la decisión de los nacionalistas de "bajeza humana".

Todo empezó con el anuncio de CC-PNC de expulsar a Sosa por "presuntamente suplantar al portavoz del Grupo Nacionalista ante la Consejería de Sanidad y tachan de vergonzoso e inmoral que lleve más de año y medio cobrando de la Sanidad Pública, sin derecho y sin ejercer sus funciones como médico en plena pandemia".

"La grave irregularidad ha sido detectada por Coalición Canaria ahora por motivo del nombramiento como portavoz del Grupo a Samuel Martín, también trabajador de la Sanidad Pública, tras el análisis del artículo 42 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y concluir que Juan Manuel Sosa, quien sigue cobrando de Sanidad y no del Cabildo de Lanzarote, no reúne ninguno de los requisitos para que así sea", apuntan desde CC-PNC. Esto es, “ostentar la condición de portavoz de un grupo institucional, constituido a partir de una lista electoral que haya obtenido más del 20 por 100 de los sufragios” o “ser portavoz de un grupo institucional insular, constituido a partir de una lista electoral, o ser el único consejero electo de una lista que haya concurrido a las elecciones a los cabildos insulares”.

Conviene recordar que Juan Manuel Sosa perdió su condición de portavoz y, por lo tanto el derecho a liberarse por Sanidad, según el citado artículo 42, el mismo día en que renunció a la Portavocía del Grupo Nacionalista, el 2 de diciembre de 2019. Sin embargo, a lo largo de los últimos 17 meses ha seguido cobrando su salario de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, presuntamente en calidad de portavoz del Grupo Nacionalista.

Durante la sesión plenaria celebrada este viernes 14 de mayo, los nacionalistas han registrado un escrito en el que se ha pedido a la presidenta cabildicia, Mª Dolores Corujo, que tome cartas en el asunto y ponga en conocimiento de Función Pública y de Sanidad los hechos para que se depuren responsabilidades y se tomen cuantas medidas medidas sean necesarias para que Sosa devuelva a las arcas públicas los casi 100.000 euros, que pudiera haber cobrado indebidamente en los últimos 17 meses, en unos momentos tan delicados donde la terrible crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19 ha dejado a tanta gente sin trabajo en la isla y tanta necesidad de profesionales sanitarios.

“Nuestra obligación era poner las sospechas sobre esta situación en conocimiento del Pleno y entendemos que la presidenta debería trasladar la gravedad de los presuntos hechos a Función Pública y a la Consejería de Sanidad, para que se depuren responsabilidades si las hubiera y, al menos, se devuelva todo lo cobrado aparentemente sin derecho”, señala el portavoz, Samuel Martín.

Por todos estos vergonzosos motivos, los consejeros del Grupo Nacionalista han decidido expulsar a Juan Manuel Sosa y le han pedido que tenga la decencia de devolver su acta a la formación.

“Confiamos en que la presidenta no permita la presencia en su gobierno de una personas que aparentemente ha demostrado su falta de código ético y su inmoralidad, a no ser que haya sido con su conocimiento y consentimiento”, recalcan los miembros del Grupo CC-PNC, quienes, además, piden a Corujo “que no siga degradando la imagen de la institución que dijo que venía a dignificar y que se comprometa radicalmente con la transparencia”.

"Actitud persecutoria"

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha interrumpido la sesión plenaria que se está celebrando en la Corporación Insular para trasladar todo “el apoyo y la solidaridad” del grupo de Gobierno a Sosa, tras conocer el contenido de una nota de prensa enviada desde Coalición Canaria a los medios de comunicación.

“Lo que han hecho hoy es una acción execrable que supera todos los límites de la bajeza humana y que sólo es explicable desde la actitud amenazadora y persecutoria que han ejercido durante esta última década, que les ha situado donde afortunadamente para esta isla están sentados hoy” ha reprochado Corujo, que ha afeado “la mucha maldad y poca vergüenza” de algunos consejeros nacionalistas. “En política eso tiene otro nombre”, ha insistido.

La presidenta ha pedido a los representantes nacionalistas que “soliciten y recopilen toda la información que necesiten para hacerse una idea real de la situación, y reflexionen acerca de la crueldad que acaban de cometer cuestionando la legitimidad y la honorabilidad de un consejero de esta Institución”.

Corujo se ha solidarizado con el consejero de Sanidad, y ha asegurado sentirse “sorprendida y desconcertada con la actitud de los nacionalistas, que tratan de empañar el trabajo de un consejero de esta Institución con una actitud de una gravedad extrema”.