Corujo participó en la adjudicación del ciclo integral del agua a Canal Gestión

Coalición Canaria (CC) en Lanzarote distribuyó ayer tres folios que acreditan la participación de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, en la adjudicación del contrato del ciclo integral del agua a la empresa Canal Gestión Lanzarote, algo que la política socialista había negado ante el pleno de la institución insular, en un acto que ahora el grupo nacionalista, en la oposición, considera una mentira.

Los tres folios aportados por CC forman parte de dos certificados oficiales del secretario del Consorcio del Agua de Lanzarote, donde deja constancia de que Dolores Corujo estuvo presente en cuatro de las reuniones de la comisión negociadora del contrato, dos de ellas con la empresa adjudicataria. Asimismo, detalla que votó a favor de la concesión del servicio del agua a Canal Gestión Lanzarote tanto en la Mesa de Contratación como en la Asamblea del Consorcio que realizó la adjudicación definitiva.

Estos certificados desmienten las palabras de Corujo, quien declaró en el último pleno del Cabildo que no había intervenido en la cuestión. «Yo no adjudiqué el ciclo integral del agua, no hay ni una sola acta en la que se firme que yo haya adjudicado», afirmó la presidente, quien reconoce, no obstante, haber participado en «una única reunión por distintas razones, que algún día explicaremos».

El portavoz de CC, Pedro San Ginés, destaca que «la presidenta mintió al pleno al asegurar que estuvo solo en una reunión de la comisión negociadora, cuando el informe de secretaría detalla al menos cuatro». «Todo esto demuestra que Corujo estuvo de principio a fin en todo el procedimiento y que, una vez más, miente», añade.

En imágenes, los dos certificados donde el secretario del Consorcio del Agua de Lanzarote da fe de la participación de Corujo en la adjudicación del ciclo del agua a Canal Gestión. De izquierda a derecha, los dos primeros folios son un certificado y el tercero, otro. Junto a estas líneas, un detalle del tercer folio. |