Este sábado, 11 de junio, tuvo lugar el emotivo acto de Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Arenas Internacional. El escenario elegido para la vigésimo sexta edición fue la Sala Islote del Arrecife Gran Hotel (Lanzarote). El alumnado llevó a cabo su entrada ceremonial bajo el Himno del Colegio Arenas.

Tras la misma, el subdirector del Centro, José Paz, ejerció como Maestro de Ceremonias dando paso al Director General del Colegio Arenas, Arenas Atlántico y Arenas Internacional, Alberto Rodríguez, quien presidió el acto junto al Director Gerente Jaime Rodríguez. Intervinieron también con emotivos discursos la Directora del Colegio Arenas Internacional, Delfina Rodríguez, y los alumnos representantes de la XXV promoción de Bachillerato Nacional y de la XI promoción del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional Carlos Gurbindo Broock y Paola Ferrer Naranjo.

Durante el evento, se proyectó un audiovisual con imágenes del paso de los treinta y siete alumnos por el Colegio, desde sus comienzos en Infantil hasta Bachillerato: recuerdos de sus viajes, acciones solidarias, participación en Olimpiadas, logros y premios conseguidos en instituciones externas, inmersión en la lengua y cultura inglesa en el Centro Residencial del Colegio Arenas en Inglaterra Sulis Manor… y centenares de recuerdos que quedarán fijados en la retina de los presentes y que los graduados llevarán en sus mochilas, acompañándolos en el siguiente viaje de sus vidas.

Junto a las palabras de agradecimiento y felicitación y algunos consejos contenidos en los distintos discursos, los bachilleres recogieron sus orlas arropados por el caluroso aplauso de los asistentes.

Tras el Gaudeamus, clausuró el acto Jaime Rodríguez quien hizo un reconocimiento a todas las personas que han hecho posible la formación de los orlados y finalizó sus palabras parafraseando a Steve Jobs en su discurso a graduados de la universidad de Stanford: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary”.

Las intervenciones y discursos se intercalaron con actuaciones musicales de Laila Farhang (Piano) y Sheyla Rizo (Soprano).