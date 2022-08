Canal Gestión Lanzarote ha activado el protocolo de actuación urgente ante una nueva rotura que ha sufrido la tubería submarina que conduce el agua potable desde Lanzarote hasta La Graciosa, lo que ha provocado "una situación sumamente crítica con respecto al suministro diario de la octava isla", ha informado este lunes la compañía.

La empresa advierte de que durante 72 horas, como mínimo, se ve obligada a reprogramar el habitual abastecimiento en esta isla, como medida extrema, para asegurar que todas las zonas reciban al menos un mínimo de agua, dado que las reservas existentes en los dos únicos depósitos que hay en La Graciosa se encuentran también al límite como consecuencia de la alta demanda registrada en estos últimos días. La isla triplica durante el verano la población, hasta alcanzar más de 2.000 residentes y turistas.

Aunque desde Canal Gestión Lanzarote se han dispuesto todos los recursos humanos y materiales posibles para acometer la reparación, ésta no será posible de llevar a cabo hasta el miércoles, cuando llegue a Lanzarote el equipo de buzos especializados necesario para llevar a cabo la intervención. Además, en ese momento, habrá que contar con el estado de la mar y las corrientes de El Río, el brazo de mar que separa Lanzarote y La Graciosa, para concretar el inicio y la duración de los trabajos.

Canal Gestión Lanzarote recuerda que la normativa actual obliga a contar, al menos, con cinco buzos y un embarcación de apoyo para acometer este tipo de trabajos. Ante la imposibilidad de buscar otra alternativa al suministro, dada las condiciones y particularidades de La Graciosa, la empresa se ve en la necesidad y obligación de solicitar la colaboración de la población presente en esta isla en estos días para que el consumo pueda ser más controlado y sostenible, con el fin de minimizar las consecuencias de esta importante avería.

Causas de la rotura

Hasta que los buzos no puedan descender hasta el punto donde se ha producido la rotura, no se podrá conocer el alcance y el motivo de la misma. No obstante, y teniendo en cuenta que esta es la sexta incidencia que se da en esta conducción en lo que llevamos de año, es evidente que el estado de fragilidad y obsolescencia que presenta, dada su antigüedad, son los responsables de la misma.

Canal Gestión Lanzarote recuerda que ha advertido al Consorcio del Agua de Lanzarote (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla), titular del servicio y de toda su infraestructura, de esta situación en diversas ocasiones a lo largo de estos últimos años, presentando informes en los que se solicitaba la urgente sustitución de la referida tubería, petición que hasta la fecha no ha sido atendida. Ello lleva consigo, según la empresa, que en el futuro sean más frecuentes los cortes de agua hasta que el Consorcio del Agua acometa las obras indicadas.

Canal Gestión Lanzarote," desde la responsabilidad que puede tener como gestor del servicio de producción y abastecimiento de agua potable en Lanzarote y La Graciosa, lamenta profundamente las molestias que puedan sufrir los vecinos de la isla vecina", y añade que pone "todos sus medios al alcance para que el servicio pueda restablecerse con normalidad".