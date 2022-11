El Carnaval en Lanzarote coge carrerilla para llegar a tiempo y con buenas sensaciones a su próxima cita del año 2023. Tías y Yaiza ya han puesto en marcha la convocatoria para la elección de su cartel anunciador, mientras que el Cabildo y los grupos carnavaleros se han sentado para debatir la situación de la fiesta.

Cabildo.

La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo se reunió en la noche del pasado jueves en la Casa Museo del Campesino con representantes de las batucadas Chimbay, Attenya, Menuda Caña, Waychara, Villa Pipol y Woman Batuca; y con miembros de las comparsas Los Cumbacheros, Los Timanfeiros, Los Guaracheros y Sur Caliente. Las batucadas y comparsas insulares agradecieron la ayuda que presta el Cabildo de Lanzarote, y valoraron positivamente el compromiso mostrado por la presidenta. Por su parte, Dolores Corujo aclaró ante los aproximadamente 150 asistentes que el objetivo de la Institución es «mantener en el tiempo» los acuerdos que se alcancen; y dejó claro que el Cabildo redoblará esfuerzos para que el trabajo que realizan los grupos durante todo el año obtenga los resultados que buscan los carnavaleros.

Por ello, el Cabildo de Lanzarote ha confirmado que planifica líneas de ayuda económica tanto desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo -que coordina el consejero delegado Benjamín Perdomo- para abonar las subvenciones insulares en concepto de patrocinio a cada uno de los grupos, como desde la Consejería de Cultura que gestiona el consejero Alberto Aguiar, un área que abonará subvenciones por cada actuación en eventos concretos.

Yaiza.

El núcleo turístico de Playa Blanca calienta ya su carnaval abriendo el plazo del concurso de la imagen que ilustrará las festividades 2023 inspiradas en el tema alegórico Medio Ambiente, que cuenta con un incentivo municipal de 1.500 euros brutos a la obra ganadora. El Ayuntamiento de Yaiza anima a diseñadores mayores de 16 años, residentes dentro y fuera de Lanzarote, a presentar sus propuestas de cartel hasta el día 2 de enero de 2023, recomendando leer íntegramente las bases de la convocatoria publicada en el tablón de anuncios de www.yaiza.es o en el link de Festejos de esta misma página. La técnica de la obra será de libre elección siempre que no ofrezca dificultades para su impresión y reproducción en un formato no superior a 65 por 48 cm.

Tías.

El Ayuntamiento ha publicado en su tablón de anuncios digital las bases reguladoras del concurso del cartel del carnaval 2023 con el tema alegórico Piratas de Puerto del Carmen. El periodo de recepción de obras finalizará el 16 de diciembre y se establece un premio único de 700 euros al trabajo ganador. Las bases se pueden consultar en el tablón de anuncios de la página web del ayuntamiento, www.ayuntamientodetias.es o a través del siguiente enlace directo al tablón de anuncios: https://acortar.link/OnQBHF). Según las bases, «cada obra será de estilo y técnica libre, siempre que no exista dificultad para su impresión y reproducción por cualquier medio. El formato vertical rectangular no será superior a 68 cm. X 48 cm., ni inferior a 49 cm. X 34 cm. La propuesta debe contener la siguiente rotulación y en el siguiente orden: ‘Puerto del Carmen, Carnaval 2023’ 23, 24, 25 y 26 de febrero. Podrán participar los mayores de 16 años que presenten una sola obra original siempre que no haya sido premiada en ningún otro certamen o premio anterior y que no haya sido expuesta públicamente.