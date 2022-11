La primera sesión de este jueves de la Sección Oficial de la Muestra de Cine de Lanzarote es la película serbia llamada Kristina. En ella se habla de la vida de una mujer, de mediana edad, que vive con una profunda sensación de tristeza y soledad. Para comprender su pasado, utiliza todo tipo de métodos esotéricos y terapias. Mientras, se gana la vida en Belgrado, la capital de Serbia, donde todos los días anhela encontrar lo que siempre le faltó, un amor que la respete, la cuide y la quiera como realmente es.

La segunda proyección es Agitación, ambientada en los años 70 del siglo XIX. La película cuenta la historia del joven Piotr Kropotkin, que llega exiliado a Suiza desde Rusia. Allí se encuentra con una circunstancia muy particular: no hay una sola forma de ordenar el tiempo, sino muchas. En el país de los relojes de gran precisión, el tiempo aún no se ha homogeneizado. Así pues, la hora es distinta dependiendo de quién la regule: las grandes fábricas, el servicio ferroviario o los responsables del correo. En ese entorno, la lucha política de los movimientos anarquistas emergentes queda vinculada al problema de la gestión del tiempo.

La pesca responsable y sostenible

Por otro lado está la mesa de debate que tendrá lugar en la Escuela de Pesca a las 18.30 horas. En ella se abordarán temas cómo la pesca responsable y sostenible, la relación entre salud y alimentación o sobre problemas asociados a la pesca industrial y aquellas prácticas pesqueras de las que se sabe que ocasionan graves daños en el ecosistema marino.

Los ponentes que explicarán estos asuntos analizarán los efectos que todo esto tiene sobre las áreas marinas protegidas, siempre desde la defensa de una gobernanza marina inclusiva y respetuosa con la pesca y los pescadores. Durante la mesa no se pasarán por alto las dimensiones económicas; la idea es pensar la pesca en términos de futuro, es decir, como un medio de vida sostenible y un factor clave de la resiliencia ecológica del mar.

La 12.ª Muestra de Cine de Lanzarote cuenta con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Canary Islands Film, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Gobierno de Canarias y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España, entre otros. Además, cuenta con la colaboración de otras entidades como Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, Televisión Canaria y los ayuntamientos de Haría, Teguise, Tías, San Bartolomé y Arrecife.