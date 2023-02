El Partido Popular ha mostrado su rechazo a las afirmaciones de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, en la pasada feria de turismo FITUR en las que señalaba la conveniencia de declarar la isla “zona saturada turísticamente”. Para los Populares, este tipo de declaraciones, hechas además en uno de los eventos más destacados del sector a nivel mundial, “solo sirven para generar una alarma internacional absolutamente innecesaria”.

Según la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, lanzar un mensaje de este calibre “es contraproducente para la imagen de la isla en el exterior al presentar Lanzarote como un destino masificado cuando realmente no lo es”.

El diario británico Mail Online se ha hecho hecho de las declaraciones de Corujo en las que ha avanzado la idea de declararse como "zona saturada turísticamente", algo para lo que asegura existe "un amplio consenso social".

La presidenta insular del PP defiende mantener el actual número de camas y conseguir que el turista gaste más

Fue durante Fitur cuando Corujo (PSOE), habló de que ese estatus no es un objetivo, sino un paso previo para iniciar una fase de decrecimiento turístico que entienden necesaria "para garantizar el futuro de las generaciones venideras".

El diario británico Mail Online se ha hecho eco de lo anunciado por la presidenta del Cabildo con el siguiente titular: Lanzarote says it is fed up with having so many British tourists visiting the island - and wants FEWER UK holidaymakers (Lanzarote dice que está harta de que tantos turistas británicos visiten la isla y quiere menos visitantes). El turismo británico es el principal mercado en la Isla, representa alrededor del 43% del número total de visitantes anuales.

Pérez apunta que “si la oferta de plazas alojativas en Lanzarote se sitúa entorno a las 71.000 según información de Promotur, ese es el límite en el que movernos y lo que hay que hacer es no subir más y hacer que ofrecer más calidad para que el turista gaste más en destino”. Así mismo recalca que los datos de ocupación media aportados por el ISTAC el año pasado rondaron el 74%, por lo que “no se puede limitar más sin que nuestra economía, que depende cien por ciento del turismo, no se resienta. Esa es la realidad”.

A su juicio, “lo que sí tiene que hacer la presidenta del Cabildo es preocuparse a ver qué pasa con las camas que se están ofertando pero que no están oficializadas” y es, precisamente, de lo que no ha hablado hasta ahora.

Los Populares estiman que, en el contexto económico tan frágil en el que nos encontramos en la actualidad, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen afirmaciones como las de Dolores Corujo “por la repercusión negativa que pueden causar en la imagen de Lanzarote como destino turístico”. Insiste Astrid Pérez en que lo mejor que puede hacer el gobierno del Cabildo en este momento es agilizar la revisión del PIOL e invertir en mejorar las infraestructuras y servicios públicos, que es al fin y al cabo lo que contribuye a construir un destino de calidad.