El alcalde de Yaiza y concejal responsable de Economía y Hacienda, Óscar Noda, hizo este jueves en rueda de prensa un completo balance del mandato 2019-2023 que consolida a Yaiza como una administración de gestión responsable y totalmente saneada, "así lo confirman las liquidaciones y los informes de Intervención", liderando además la inversión pública entre los municipios de Lanzarote, "con casi 30 millones de euros invertidos en distintas áreas de bienestar como obras e instalaciones, cultura, deporte, participación ciudadana, medio ambiente o servicios sociales, y aquí solo hablamos de recursos propios", por tanto, Noda resumió la gestión que preside así: "el balance de legislatura de Yaiza es sencillo, invertimos más que ningún municipio de la Isla, tenemos deuda cero, pagamos puntualmente a nuestros proveedores, tenemos nuevos proyectos y 11,5 millones más para invertir este año 2023, sin olvidar que pasamos por una pandemia que afectó a todos los sectores productivos y nuestra vida misma".

El mandatario avanzó que "esta misma semana decretaremos las licencias para sacar a concurso público la ejecución de las canchas deportivas de Faro Pechiguera y Femés y un skate park único en Lanzarote que estará localizado entre la cancha del Aulagar, que también tiene un proyecto de mejora, y el parque canino".

Presupuesto en vigor y más inversiones

Óscar Noda asimismo confirmó "que el presupuesto municipal no recibió ni una sola alegación, ni de partidos de la oposición ni de particulares, así que ya lo tenemos consolidado y en vigor con la incorporación de 11,5 millones de euros de remanentes de tesorería de los 23,2 millones que hemos podido ahorrar y sin subir la presión fiscal a nuestros vecinos y vecinos. Nos complace informar que este año ya hemos pagado a la fecha 4 millones a proveedores, otro índice que hace que la sociedad y las entidades generadoras de empleo confíen en Yaiza. Somos el municipio de Lanzarote con menos paro entre los más poblados y el que registra mayor creación de empresas".

El alcalde admite que hay iniciativas y demandas por satisfacer: "tenemos proyectos y cofinanciación además para el centro de respiro familiar, una necesidad que hay que resolver sí o sí, biblioteca de Playa Blanca, saneamiento de Uga y parques inclusivos, entre otros deberes". En este sentido recordó que "son inversiones millonarias, algunas de ellas, que superan los dos millones de euros, aunque tenemos la capacidad inversora y también la confianza de administraciones supramunicipales para acordar fórmulas de cofinanciación, que en el caso de estos proyectos que cito, ya están aseguradas y con ficha financiera".

Colaboraciones administrativas

Noda señaló que "dentro de las colaboraciones administrativas ya cedimos suelo para la ampliación del centro de salud de Playa Blanca y también para la construcción de las primeras 126 viviendas destinadas a alquiler social. Ahora esperamos que el Gobierno de Canarias cumpla su compromiso. Tenemos claro además que es necesario un Instituto en Playa Blanca y ya trasladamos esta inquietud. Tengo que decir que la Consejería de Educación ha sido receptiva a esta inquietud como lo ha sido con el aula anexa en Playa Blanca de la Escuela de Idiomas, que ya está encaminada y a punto de resolverse".

Inversiones en distintas áreas

"Acometemos y seguiremos realizando un plan de inversión transversal que toque distintas áreas de bienestar", sostuvo el alcalde, en tal sentido, Óscar Noda subrayó "que es probable que la ciudadanía vea más el plan de asfaltado, con un centenar de calles mejoradas y actuaciones íntegras en accesibilidad en áreas urbanas como San Marcial del Rubicón y Costa Papagayo o la rehabilitación de la carretera de Puerto Calero, pero Yaiza también lidera la inversión en Deporte y en Cultura e Igualdad, ejes esenciales en el desarrollo personal de la población, sobre todo de nuestros vecinos y vecinas más jóvenes".

El alcalde detalló la actividad cultural y deportiva incidiendo no solo en los eventos, sino en las iniciativas que se realizan con colectivos culturales y folklóricos y clubes deportivos desde la cantera. En Deporte y ocio saludable, Yaiza está a punto de estrenar el centro deportivo San Marcial del Rubicón y la cancha del centro del pueblo, "además el Pabellón Deportivo de Playa Blanca al que le hemos dado un nuevo empujón y se nota en el aumento en el ritmo de trabajo".

Para Yaiza también ha sido una muy buena noticia esta legislatura la reapertura del Mercado de Uga, que solventó temporalmente la falta de un inmueble para el consultorio de Yaiza mientras que el Gobierno de Canarias acometía las obras de mejora del local de siempre, donde el Ayuntamiento cedió un edificio contiguo para su ampliación. "Uga ofrece productos kilómetro cero de calidad, carnes, quesos, mermeladas y otra variedad que convierte el pueblo en un punto de encuentro y de reconocimiento al sector primario".

Desaparecen tendido eléctrico y jaulas de Playa Quemada

En el pueblo de Yaiza ya no están las últimas cuatro torres que sostenían la línea de media tensión "y por otra parte acordamos ya con el Cabildo y Red Eléctrica el soterramiento del tendido de fuerte impacto visual que sostienen grandes torretas en pueblos como Femés y Las Casitas y el Parque Natural de Los Ajaches. Es una inversión millonaria que ninguna administración local puede asumir en solitario, pero Yaiza sí que la ha liderado como lideramos el desmantelamiento de las jaulas de cultivo de pescado en Playa Quemada que tanto daño hicieron a los fondos marinos".

Óscar Noda también recordó las acciones en Patrimonio y el proyecto de intervención arqueológica en el yacimiento del Rubicón y obras de mantenimiento en los centros educativos. "El turismo en nuestro municipio está estrechamente vinculado a los segmentos de la cultura y el deporte y los resultados nos demuestran que estamos en la línea correcta de diversificación de la oferta. Tenemos el ejemplo del Ironman 70.3 y el ejemplo de las obras escénicas".

En materia de transportes, Yaiza ya abrió un expediente basado en el estudio económico municipal para sacar 10 nuevas licencias de taxis y reivindica al Cabildo de Lanzarote mejorar el servicio de guaguas interurbanas con nuevos vehículos y frecuencias horarias. "Tenemos un problema de conectividad con pueblos como El Golfo y Playa Quemada y es también una reivindicación que seguimos trasladando al Cabildo insular".

Por otra parte, Noda valoró la inversión en recursos técnicos y formación tanto para la Policía Local de Yaiza como para la Agrupación de Protección Civil. "Los cuerpos tienen recursos, siempre mejorables, y no escatimamos esfuerzos en hacerlo, pero esta legislatura ha marcado un después en materia de seguridad ciudadana. Pusimos cámaras de vigilancia y compramos la unidad dron para vigilancia y servicios preventivos y de rescate. Estamos haciendo los deberes para aumentar los efectivos de la Policía Local, pero si no se ha hecho no es por falta de dinero. La Administración se rige por unos procedimientos para la incorporación de personal que hay que cumplir a rajatabla".