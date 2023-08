Lanzarote será este fin de semana, en concreto el sábado 2 de septiembre, en escenario de dos de las mejores carreras de la Isla, cuya atrae a muchos participantes cada año. Así, Yaiza y Tinajo serán referentes para los amantes de estas pruebas, la de obstáculos de la localidad sureña, con más de 800 inscritos, y la de montaña de la de Tinajo. En el caso de este municipio, se incluye en el programa de fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote.

La Bestial Race K10 Xtreme Yaiza 2023, que se celebra en esta ocasión en horario de mañana, tendrá un trazado muy técnico de subidas y bajadas por senderos marcados por la organización por los parajes de Yaiza de 10 y cinco kilómetros, iniciándose en la plaza de la Alameda, con la primera salida a las 10.30 horas y así escalonadamente, y finalizando en el mismo lugar. Los corredores iniciarán y finalizarán la carrera en la plaza de la Alameda tras superar los obstáculos de las tres zonas por las que pasa el recorrido. Destaca la participación de la campeona de España, Jessica Velasco.

La prueba tiene el respaldo institucional del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote, cuyos representantes junto a responsables de la organización presentaron el evento deportivo ayer en el hotel Mynd Yaiza, situado en la localidad turística de Playa Blanca. Además, acudieron representantes de la firma patrocinadora Naviera Armas y la entidad colaboradora Asociación Pura Vida Lanzarote Diving.

Equilibrios y suspensión

La prueba llega con nuevos desafíos de equilibrios y suspensión ampliando en dos las zonas de obstáculos. La distancia larga de 10 kilómetros cuenta con 38 obstáculos, sin contar los naturales, y la corta de cinco kilómetros , con 30 obstáculos que deberán superar los participantes.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, incidió durante la presentación de la prueba en la repercusión económica de la prueba en destino asegurando que «el binomio turismo - deporte es muy importante para el municipio y para la Isla porque mueve la economía local. Estamos hablando de una carrera consolidada que se ha trabajado muy bien desde el Área de Deportes municipal, desde donde destinamos recursos y buscamos también colaboraciones con otras instituciones como el Cabildo».

Las modalidades en las que podrán participar son la Élite – Grupo de Edad, donde se podrá participar contra los mejores deportistas de obstáculos de Lanzarote, del resto de las Islas, de España y de Europa, que deben cumplir con la normativa OSO, lo que quiere decir que no se podrá fallar en ningún obstáculo y no contarán con ayuda, ya que si no fuese así serán descalificados; y la modalidad General, donde sí podrán contar con ayuda y tener dos oportunidades para superar el obstáculo, si no fuese así serán penalizados con 15 Burpees, siendo los voluntarios los encargados de contar la penalización y a los que están obligados hacer caso, ya que si desatienden sus indicaciones serán descalificadas de la competición.

Tinajo You TrailEn Tinajo, que celebra las fiestas en honor a la Virgen de los Dolores, patrona de Lanzarote, está todo listo para que este sábado, 2 de septiembre, se desarrolle la esperada séptima edición de la Tinajo YouTrail que ha superado los 500 inscritos y con lo que se espera un ambiente espectacular en el municipio. Este ambiente puede incrementarse, ya que el periodo de inscripción seguirá abierto hasta la noche de hoy en la web oficial de la prueba.

La Tinajo YouTrail acogerá a los líderes de la Copa de Canarias, con Silvia Caso y Daniel Sosa compitiendo en la modalidad de 33 kilómetros, sin olvidar los circuitos de ocho y 14 kilómetros, que también contarán con una nutrida afluencia, además de la prueba de senderismo y la de chinijos.

La presentación ser realizó en la plaza de Los Dolores, con la presencia de Vianney Rodríguez, concejal de Deportes del Ayuntamiento; Juan Monzón, consejero de Deportes del Cabildo; y María Martín, responsable de European Sports Destination.

La retirada de dorsales de la VII Tinajo YouTrail se realizará el viernes, 1 de septiembre, de 16.00 a 20:00 horas en la zona del corredor que estará ubicada en la plaza de Los Dolores, por lo que se amenizará así también lo que será la puesta en marcha de la modalidad de senderismo prevista para ese mismo día a las 17.00 horas y la Carrera de Chinijos que será a las 18.00 horas y que promete dejar imágenes con los más pequeños de la casa como protagonistas.