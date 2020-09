Alumnos de la Escuela de Música de Las Palmas de Gran Canaria han acusado de falta de planificación al Ayuntamiento de la ciudad este martes al desconocer cuándo empezarán sus clases, que no arrancarán el 1 de octubre como deberían, según aseguran.

En su nombre, la Asociación de Alumnos y Alumnas de la Escuela Municipal de Educación Musical municipal expresa un comunicado su "malestar por la absoluta falta de información sobre el inicio de las clases".

Ya que "son muchos los alumnos que están llamando al centro y no se ofrece ninguna respuesta" e, incluso, a algunos "les han confirmado de forma individualizada que las clases no van a comenzar en la fecha prevista, aunque no tienen fecha confirmada", afirma.

La organización añade que, pese a que "vivimos en una situación complicada", no se entiende "esta ausencia absoluta de información al alumnado que ya ha pagado su matrícula", cuando, además, "el resto de centros educativos musicales ya han comunicado su comienzo de manera adecuada o incluso han comenzado ya las clases", sostiene.

Por ello, los alumnos "exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que de manera inmediata se ofrezca información" al respecto, subraya el texto.