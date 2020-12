El único décimo de la Isla

La imagen de los periodistas aguardando frente al mostrador genera expectación. Más de uno no duda en sacar el teléfono para capturar el momento antes de seguir su camino. Otros, los más atrevidos, se acercan a preguntar: “¿qué pasó, dieron el Gordo?”. Y es que aunque no fue el primer premio de la Lotería de Navidad, en la administración número 19 del Centro Comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria no dudaron en celebrar por todo lo alto que en su mostrador se despachó uno de los décimos del cuarto premio que deja en la Isla un pellizco de 20.000 euros gracias al 75.981. Una “buena noticia”, según asegura la responsable del establecimiento, Lidia Martín, especialmente en medio de “un año duro” marcado por las pérdidas a causa de la pandemia.

“Después de tantos días de duro trabajo es muy satisfactorio saber que has repartido suerte”, cuenta Martín poco después de haber descorchado una botella de cava para brindar junto a sus compañeras Saray Rivero y Sulema Sánchez. “Nos lo han tenido que traer porque a mí se me olvidó prepararla anoche y nos ha pillado por sorpresa”, apunta divertida y aún nerviosa ante los acontecimientos, a pesar de que no es la primera vez que reparten suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad en este establecimiento que lleva más de seis años en la superficie comercial y que previamente estuvo en Guanarteme.

Ya en 2016 dieron otro cuarto premio y un quinto, gracias a los números 71.119 y 60.272, respectivamente. Aun así, haber despachado este año uno de los boletos agraciados tiene una connotación especial, ya que la crisis sanitaria también ha repercutido en las ventas del negocio.

“Creemos que hemos vendido en torno a un 20% menos que el año pasado”, señala Martín. Un hecho que, sobre todo, achacan a la bajada del turismo nacional. “Mucho turista peninsular o abuelillos que venían en los viajes del Imserso se llevaban hojas enteras y este año eso nos ha faltado y lo hemos notado”, cuenta la responsable de la administración.

“Hemos echado de menos las ventas a los turistas peninsulares”, asegura Martínez

Es por eso que ni ella ni sus compañeras pueden contener la alegría tras saber que el esfuerzo de los últimos meses ha tenido su recompensa. Según explica el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Las Palmas, Juan Manuel Moragas, en este establecimiento de Las Palmas de Gran Canaria se vendió un único décimo de máquina con el 75.981.

Este número estuvo muy repartido por todo el país ya que también dejó unos cuantos miles de euros en Murcia, Pontevedra, Granada, Asturias, Toledo, Cáceres, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Islas Baleares, Segovia, Tarragona y Valencia.