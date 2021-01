Los taxis de la capital se movilizan contra la suspensión del trabajo por turnos

La indignación y el malestar no han hecho más que crecer entre la mayoría de los taxistas tras la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de paralizar, de manera cautelar, la restricción al 50% de los servicios del taxi. La decisión judicial, que ha sido recurrida por el Ayuntamiento, es consecuencia del recurso que presentó la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), un colectivo minoritario, que ha provocado el enfado casi generalizado entre sus compañeros taxistas, que comprueban día tras día que ahora ganan hasta un 35% menos que antes de la regulación pese a tener que trabajar el doble, tras la salida de toda la flota a la calle.

Ramírez admite que la nueva restricción del 66% no estará hasta después de Reyes

Aunque la manifestación-caravana ha sido convocada por Autaxi-GC, la asociación más minoritaria del sector, la protesta ha sido respaldada por la la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT). Ramón Almeida y Francisco Reyes, líderes de Autaxi-GC y ATAT, respectivamente, expresaron su apoyo al Ayuntamiento para que regule los turnos cuanto antes y los incluya en la ordenanza del taxi.

El edil Ramírez señaló que él es el “primer interesado en regular al sector”, pero advirtió que el proceso tardará más de lo previsto porque los servicios jurídicos desaconsejan la aprobación de un decreto debido a la suspensión judicial. Movilidad había iniciado la nueva regulación por dos vías, a través de un decreto del alcalde, amparándose en la situación sanitaria por la pandemia, que se podía haber tomado de manera inmediata, y también a través de una resolución del concejal basándose en los problemas económico del sector por la reducción de la demanda, una medida más lenta porque necesita un estudio económico y dar audiencia al sector. La solución vía decreto se ha descartado. “La asesoría jurídica nos dice que mientras esta situación esté en un juzgado desaconsejan aprobar la restricción de los servicios al 66% mediante decreto, porque se podría entender que estamos tratando de bordear una decisión judicial pendiente de resolución. El sector quiere que regulemos ya y desgraciadamente eso no es posible, no porque no queramos sino porque hay una asociación que ha paralizado una medida que funcionaba y contentaba al 99% del sector”, sostuvo Ramírez. Añadió que este lunes hay una Mesa del Taxi para iniciar el trámite de audiencia.