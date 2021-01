Los taxistas estudian la autorregulación de la libranza al margen del recurso de Movilidad

El colectivo se reunirá este lunes para llegar a un acuerdo y autoregularse al margen del recurso pertinente presentado por la concejalía de Movilidad en el juzgado. Las asociaciones convocantes hicieron sobre la marcha un sondeo con una urna de cartón para ver si la propuesta podría ser respaldada por los compañeros en caso de llevarla a cabo. De las 710 papeletas que se contabilizaron, 668 dijeron sí a la autorregulación y 22 que no.

La convocatoria de paro de cuatro horas fue organizada por la Asociación Unificada Taxis de Gran Canaria (Autaxi-GC), a la que se sumaron la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y las dos cooperativas de la ciudad -San Cristóbal y Las Palmas-, entidades que representan a la mayoría de las 1.640 licencias existentes en la ciudad. Los taxistas instan al Ayuntamiento a que regule ya la libranza en la ordenanza municipal para situaciones de crisis como la de ahora, y no descartan nuevas movilizaciones aunque algunos confiesan que no podrán parar muchos días dado la situación económica.

Las asociaciones de autónomos y las cooperativas no descartan más movilizaciones

Tras más de una hora de concentración, los taxistas salieron en caravana en dirección a las Oficinas Municipales del Ayuntamiento y a la plaza de Santa Ana, donde también se concentró otro grupo, dado que este viernes se celebraba pleno municipal en las Casas Consistoriales. Los taxistas se hicieron oír con sus bocinas. Precisamente, en el turno de ruegos y preguntas del pleno, la edil no adscrita Carmen Guerra y el concejal de CC-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, preguntaron al concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, cuándo va a regular la libranza obligatoria tras la “chapuza de resolución” que hizo que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 4 de la ciudad, la suspendiera cautelarmente al considerar el perjuicio económico que ocasionaba a los autónomos.

En 2018 el Ayuntamiento pretendió la regulación de la libranza pero el 80% del sector se negó a ello por eso de que al ser autónomos del taxi nadie les podía obligar a quedarse en casa. Pero los tiempos han cambiado y el coronavirus ha sacudido a todas las empresas, como han podido comprobar estos últimos meses los profesionales de este servicio público. “A las diez de la noche la ciudad se encuentra en estado de sitio”, señaló un taxista que no quiso dar su nombre para dibujar la falta de clientela a partir de la media tarde sin contar los escasos trayectos que se hacen durante el día en el que “para cargar una carrera de 3 o 4 euros esperamos una hora dando vueltas en la calle”.

Los taxistas exigen al Ayuntamiento que incluya el descanso en la ordenanza

El presidente de Autotaxi GC, José Ramón Almeida, explicó que la administración va muy lenta y los taxistas no pueden esperar más. “La situación es insostenible; hay compañeros que ya no pueden ni pagar los gastos; hay que buscar una solución. Le estamos pidiendo al Ayuntamiento que regule la libranza en la ordenanza, sino estaremos cogidos de pies y manos [en referencia al auto judicial]”, dijo para que en situaciones puntuales de crisis como la de ahora “podamos tener un recurso para equilibrar la oferta y la demanda”.

Almeida sostuvo que el negocio ha descendido más de un 50% con la pandemia y las restricciones de movilidad. “Da lo mismo el nivel de alerta 3, desde el 2 no se viene haciendo nada”, puntualizó. Él mismo tuvo que hacer el jueves 13 horas para 72 euros brutos.

Un juzgado dictó medidas cautelares a los días libres tras la demanda de una asociación

Los presidentes de las cooperativas Taxi Las Palmas y San Cristóbal se movieron en los mismos términos. El responsable de Taxi Las Palmas, José Antonio de la Fe, insistió en que “no hay clientela para tanto taxi” en estos tiempos y que, al quedarse ”la tarde muerta” por el nivel de alerta 3, los taxistas se concentran por la mañana. “No hay clientes para todos por eso pasa lo que pasa, paradas llenas de taxi, no hay donde arrimarse y nos ponemos en doble fila obstaculizando el tráfico”.

El responsable de la Cooperativa San Cristóbal, José Juan Acosta, dibujó también un panorama desolador en el sector por la covid-19, que incluso está haciendo mella en el compañerismo del que siempre han hecho gala. “Es insostenible el panorama en la calle. Tenemos que estar muchas horas para una recaudación de menos del 50%, hacer muchos kilómetros vacíos. Muchos trabajadores están desmotivados porque salen para hacer 30 euros que no sale ni a 3 la hora. Es imposible seguir en esta situación”, añadió.

Más de 540 profesionales paran durante cuatro horas en la capital

Los taxistas de la capital contaron con el apoyo de colegas de otros municipios como José Fleitas y Miguel Ángel García, de la asociación Élite Taxi de Telde. Ellos trabajan actualmente un día sí y un día no. “Las pérdidas no son tan grandes por no trabajar un día; si no fuera así sería una ruina para nosotros”, apuntó Fleitas.