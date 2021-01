El tripartito vuelve a eliminar cánones y tasas este año para aliviar a las empresas

El pleno reclamó también al Gobierno canario que establezca medidas para impedir que sigan subiendo los alquileres en Canarias, con el voto en contra de la oposición que puso el grito en el cielo y protagonizó una encendida defensa de la autoregulación del mercado y la propiedad privada.

La concejala de Hacienda, Encarna Galván, insistió en lo manifestado por el alcalde Augusto Hidalgo durante la presentación hace diez días, y subrayó que los de este año son unos presupuestos sostenibles “centrados en las personas”, en paliar los efectos de la pandemia y en reactivar la economía, con unos ingresos de 449,3 millones y un gasto de 447,5 millones, incluidos en estas cifras todas las sociedades y organismos municipales. El Ayuntamiento tendrá unos ingresos de 385,99 millones y unos gastos de 385,8 millones de euros.

También se aplaza el pago de todos los tributos, entre ellos el IBI, hasta finales de este año

Hidalgo anunció, tras la aprobación de las cuentas, que la suspensión de las tasas y cánones eximirá a autónomos y empresas del pago de casi cinco millones, incluida en esta cantidad 1,5 millones que se inyectarán a los centros deportivos para que puedan restablecer su equilibrio económico.

En concreto, se elimina durante todo 2021 el pago de ocho tasas, entre ellas, ocupación de la vía pública por mesas y sillas, recogida de basura comercial, licencias de apertura, quioscos, taxis, hamacas y embarcaciones y puestos en el rastro y ferias. También se eximirá el pago del canon por realización de actividades municipales, entre ellos, los 600.000 euros del Hotel Santa Catalina; los 60.000 del Pueblo Canario y los que abonan los gestores de los centros deportivos de Tamaraceite, Gofit, en la Cícer, y Las Rehoyas, entre otros.

De igual manera, se volverá a retrasar hasta el próximo diciembre el pago voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de vados.

Galván aseguró que las exenciones de tasas y cánones no se pueden aplicar hasta que el presupuesto esté aprobado y que la inclusión en el proyecto de la recaudación es un mero trámite que había que hacer. Así lo explicó durante el debate de una moción en la que el PP reclamaba la suspensión de tasas, anunciada apenas horas antes de la presentación de la propuesta.

Mesas y sillas, basura y licencias de apertura, entre las ocho tasas que se suspenden

El coordinador general de Economía y Hacienda, Roberto Moreno, se encargó de presentar las líneas generales del proyecto, su primer presupuesto municipal y puede que el último porque forma parte del equipo que va en la candidatura de LLuís Serra a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Destacó que las “nuevas reglas del juego” derivadas de la pandemia han supuesto la desaparición durante este año de las reglas fiscales y el techo de gasto, lo que deja vía libre al Ayuntamiento para utilizar los remanentes, entre otras medidas. Así aunque la inversión, cifrada en 56 millones, ha bajado con respecto a años anteriores, se echará mano de 70 millones del superávit si fuera necesario. Destacó una deuda cero y el aumento del gasto en políticas sociales, servicios públicos, Medio Ambiente y Sostenibilidad, así como un tímido incremento en los distritos y en el presupuesto participativo.

El rodillo

El gobierno tripartito volvió a utilizar el rodillo de su mayoría para rechazar las 16 mociones que presentó la oposición a los presupuestos, 14 de Ciudadanos (Cs) y dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC).

La portavoz del PP, Pepa Luzardo planteó, además de considerar “inmoral” la subida de sueldos en un 0,9% de los cargos públicos, la necesidad de bajar impuestos y tasas para ayudar a los ciudadanos y empresas a sobrellevar la crisis, la puesta en marcha de un plan de empleo social y el aumento del gasto social, entre los 16 puntos que presentó para “darle la vuelta” a los presupuestos “como un calcetín”.

La oposición critica que el presupuesto no tiene en cuenta el drama social que vive esta ciudad

Luzardo consideró insuficiente el incremento en dos millones para servicios sociales. “En realidad habrá cuatro millones menos, porque en 2020 se inyectaron seis millones extra para hacer frente a la demanda de la población afectada por la pandemia. Por eso proponemos un incremento de diez millones más para este área”. “Son unos presupuestos”, subrayó, “que no resuelven la situación de crisis económica del municipio, con 46.471 parados y un 26% de tasa de desempleo, un punto más que Canarias. Se trata de un presupuesto que no tiene en cuenta el drama que nos está asolando”, criticó.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, afeó también la subida de sueldos y planteó un total de 14 propuestas centradas en la creación de empleo, la reactivación de la economía y el aumento de las ayudas sociales. “Los ciudadanos”, dijo, “no quieren ayudas, quieren empleo”. Para ello, Cáceres propuso que en lugar de destinar millones a publicidad y a los “chiringuitos” de cada partido, “se tomen medidas para aliviar el bolsillo de los ciudadanos y las empresas, crear un fondo de inversión para darle oportunidad a las empresas que quieran invertir y agilizar la concesión de licencias de obras”, entre otras.

Galván defiende el carácter social y sostenible de las cuentas, “pensadas para las personas”

Los concejales de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil y David Suárez, criticaron el aumento en un 133% del gasto en publicidad y propaganda, los bajos niveles de ejecución de 2020, que solo llegaron al 15% en las inversiones. “Estos presupuestos”, dijo Candil, “certifican la impotencia del Ayuntamiento para liderar la recuperación de la ciudad y la atención a los que peor lo están pasando. Hay 46.000 parados y sólo aumenta un 5% el gasto social”.

La edila no adscrita, Beatriz Correas, calificó el proyecto como “un gran fiasco para este municipio porque no van a permitir la reactivación económica”, al tiempo que preguntó por los 100 millones extras que se iban a invertir en la ciudad. Para la otra concejala no adscrita, Carmen Guerra, los presupuestos han sido “una desilusión” y criticó el retraso en su aprobación. “Si hubieran aprobado a tiempo, la suspensión de las tasas y cánones ya estaría en vigor”, sostuvo.