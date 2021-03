La ciudad mira hacia África como nuevo mercado para recuperar turistas

Recuperar turistas buscando nuevos nichos de mercado. Es uno de los objetivos que se ha marcado la concejalía de Turismo para los próximos años, consciente de la incertidumbre que se avecina en el sector tras la pandemia del coronavirus y pese a que descienda el número de contagios, se incrementen las vacunaciones; tanto en Canarias como en los países emisores de turistas, y la gente comience a viajar sin temor. En este sentido, la capital ha decidido mirar hacia África sin olvidar otros mercados con los que ya trabaja -canario, peninsular y europeo- para que la ciudad vuelva ser un destino urbano de éxito.

Fue una de las líneas de trabajo que se lanzó ayer en la presentación del Tercer Plan de Marketing Turístico, que tuvo lugar en el hotel Santa Catalina. La directora del Plan de la capital, Angels Serra, que estuvo presente por videollamada, señaló que ese mercado ya existe en realidad en Canarias, aunque “de manera tímida” y no como turistas como tales ya que vienen motivados por cuestiones de trabajo, estudios y salud por lo que la ciudad tendría que esmerarse en impulsar los servicios y atractivos que demandan para que nos mirasen también como destino turístico.

El edil de Turismo asegura que se tardará tiempo en recuperar a los turistas

“Es un terreno por explorar”, dijo el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, quien indicó que todo el África occidental mira hacía Francia o hacía otros lugares de la Península en todo lo relativo a turismo de salud cuando aquí tenemos una red importante de centros hospitalarios de calidad a los que podrían acudir sin temor estando mucho más cerca.

Para conocer mejor este mercado, Turismo realizará una serie de encuestas a través de las delegaciones de Proexca (Promoción Exterior de Canarias) del Gobierno de Canarias en África.

Destino de bodas

Otros de los nichos de mercado que se estudiará es que la ciudad se convierta en destino para la celebración de bodas, un tema que hasta ahora no se había explotado pese a que hay alojamientos y servicios suficientes para realizar este tipo de eventos. El temor al coronavirus y a viajar a otros destinos que hasta ahora se habían dedicado a ello podría impulsar la oferta de la ciudad en este ámbito.

Asimismo, otra de las líneas de trabajo será el buscar exposiciones de interés para la ciudad como atractivo para atraer turismo, así como promover actividades culturales buscando sinergías entre el sector privado y público como ocurrió hace unos meses al promover diversas acciones de ocio, gastronómicas y deportivas en un grupo de hoteles de la capital, con gran éxito de público.

El edil de Turismo dijo que seguirá trabajando en esta línea a partir de julio para poder “salvar el verano” si no hay déficit de vacunas y todo marcha como se espera en el control sanitario de la epidemia.

Una de las líneas de trabajo es conocer qué opinión hay sobre el destino en distintos colectivos

Pedro Quevedo subrayó que lo que se busca con este nuevo plan de marketing es un turismo de calidad y no tanto de cantidad. No obstante, reconoció que la ciudad tardará tiempo en volver a las cifras de éxito turístico de antes de la pandemia porque el coronavirus seguirá marcando el modelo de viaje ya que no se marchará fácilmente de nuestras vidas. En 2019, la ciudad llegó a tener 1.500.000 pernoctaciones y 442.845 viajeros alojados además de 713.923 cruceristas.

Pese al “drama que sufre el sector turístico”, el concejal de Turismo apuntó que Las Palmas de Gran Canaria había logrado “resistir mejor” como destino urbano singular que los sures de Gran Canaria y Tenerife y otros destinos nacionales.

Adaptarse o morir

“Estamos obligados a adaptarnos como todo el mundo, si no es así, perderemos fuerza como destino”, añadió el responsable de Turismo de la ciudad para explicar la necesidad de este nuevo plan de marketing para afrontar la crisis que ha provocado la covid-19 en los destinos turísticos.

El Tercer Plan de Marketing se desarrollará en nueve meses. Los cuatro primeros estarán destinados a realizar 11 estudios de mercado para conocer qué opinan agencias de viajes, turoperadores, agencias on line, medios de comunicación y periodistas especializados, compañías de cruceros, redes sociales, turistas, asociaciones de familias y ciudadanos, en general, sobre el destino Las Palmas de Gran Canaria; entre otros colectivos. Mientras que los tres siguientes estarán dedicados a dibujar la imagen que se quiere dar de la ciudad, hacía dónde se quiere ir y qué productos hay que priorizar por perfil turístico y por situación geográfica. Así como a conocer cuáles son los destinos competidores y el presupuesto y recursos que se necesitan para poner toda la promoción en marcha.

Los últimos dos meses de trabajo consistirán en diseñar acciones concretas y detalladas para lograr tales fines. Tanto a corto plazo, para recuperar a los turistas, como a medio plazo para lograr un crecimiento sostenible.

“Estamos ante un gran reto”, comentó Angels Serra ante este nuevo plan, que revisará y actualizará también lo que hasta ahora se venía realizando y que abarcará el periodo 2021-24. “Se trata de una nueva hoja de ruta en que lo único cierto es la incertidumbre”, puntualizó la directora del plan, que destacó el esfuerzo que se iba a realizar en estudios de mercado y de opinión para tener un análisis y diagnóstico concreto sobre la ciudad antes de ponerse a diseñar una estrategia de promoción y publicidad.

La directora del plan concluyó con el eslogan ‘una ciudad mejor para vivir, una ciudad mejor para visitar’ como objetivo a alcanzar ya que, en su opinión, todos somos turistas y aquellos lugares en donde la gente se siente orgullos de vivir son también más atractivos para que la gente los quiera conocer.

Estrategias ante un cambio de escenario

DOCE AÑOS

Plan de promoción

El primer Plan de Marketing turístico que se puso en marcha en la ciudad fue en 2008. El segundo plan se desarrolló entre 2015-20. Gracias a la promoción la ciudad se ha convertido en un importante destino turístico urbano.

CIFRAS

Antes de la pandemia

La ciudad alcanzó en 2019 unas de sus mejores cifras en cuanto a pernoctaciones - 1,5 millones - y viajeros alojados -442.845 personas-. Por mar llegaron 713.923 cruceristas.

OBJETIVOS

Turismo sostenible

El Tercer Plan de Marketing turístico busca recuperar turistas pero también crecer de manera sostenible sin que el turismo se convierta en un problema para la ciudad.

EJES

Hoja de ruta

La nueva hoja de ruta de Turismo se basa en tres ejes de actuación: conocer la realidad del sector turístico para no improvisar; consensuar acciones entre administración pública, el sector turístico y los ciudadanos convocando mesas de debate y de trabajo y crear acciones para atraer viajeros a la ciudad.

FASES

Nueve meses de trabajo