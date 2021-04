La petición de ayudas sociales se dispara un 42% durante el primer trimestre

Según los datos facilitados por el departamento que dirige la concejala Carmen Luz Vargas, entre enero y marzo pasados se entregaron un total de 1.543 prestaciones, cuyo importe ascendió a 1,24 millones de euros. En el mismo periodo del año pasado, se repartieron 1.088 ayudas, cuyo importe se cifró en 842.472 euros. Se trata de prestaciones económicas de especial necesidad, de emergencia social y ayudas a personas mayores y a personas con discapacidad.

El número de personas que ha tocado a las puertas del Ayuntamiento también ha aumentado en un 40%, según aseguró ayer el alcalde Augusto Hidalgo, quien añadió que el consistorio está haciendo un gran esfuerzo para responder a las demandas de las familias sin recursos y lo “seguirá haciendo” gracias a que su situación financiera se lo permite y pese a que la Administración central no le dejó contratar más trabajadores sociales para hacer frente a la avalancha de solicitudes.

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado resolviendo los problemas, incluso de gente que no es del municipio, gracias a que tenemos una espalda que no tienen otros ayuntamientos, tensionando nuestra administración y a nuestros trabajadores. Es verdad que hemos reforzado de manera puntual con veintitantos trabajadores Servicios Sociales, pero así y todo estamos hablando de un incremento de un 40%” en los usuarios, sostuvo.

Hidalgo critica que no le permitan contratar más personal para servicios sociales

Hidalgo criticó que el Gobierno de España no permita a los ayuntamientos realizar contrataciones para reforzar la plantilla de Servicios Sociales, aunque sí ha autorizado a las comunidades autónomas, que han podido reforzar sus áreas de Sanidad y Educación. “Pero a los ayuntamientos”, se quejó, “no se les ha permitido reforzar sus plantillas en servicios sociales, pese a que fueron los ayuntamientos los que tuvieron que dar respuesta a todas las necesidades de la población. No se nos permitió. De hecho cuando sacamos una Oferta de Empleo Público” de más de 200 personas, que “excedía la tasa de reposición, nos la denegaron automaticamente en plena pandemia. Y yo creo que ha sido un error. No se ha mirado a las administraciones locales”.

En relación con la denuncia de Cáritas sobre las trabas que imponen las administraciones locales y que impiden a las familias acceder a las ayudas, Hidalgo indicó que la ONG está hablando de un escenario de empobrecimiento por la pandemia que “ha recaído sobre las espaldas de todos los ayuntamientos y cabildos de las islas Canarias, los cuales han tenido que hacer un esfuerzo tremendo para dar respuesta a lo que se les vino encima”.

En su opinión, las administraciones locales están viviendo una situación de “estrés excesivo cuando no han recibido ningún tipo de ayuda. Al contrario, se les está recortando más de 200 millones a tiempo real y veremos cuanto se nos quita ahora porque se preveía que entráramos en una fase de recuperación”, pero los ingresos del IGIC no suben y “nos están descontando cada tres meses”.

En cuanto a los cierre de algunos locales sociales, propiedad del Ayuntamiento, que utilizan las entidades de reparto del Banco de Alimentos, Hidalgo aclaró que se ha hecho en cumplimiento de las medidas sanitarias. Añadió que el Ayuntamiento ha dejado de derivar a las personas a esos locales y los está enviando a otros. Subrayó, en cualquier caso, que se están reforzando la utilización de las tarjetas de comida que “es una forma más digna de acceder a una ayuda”.

El alcalde culpa a la secretaria





El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, responsabilizó ayer a la secretaria general del pleno de la exclusión de las dos mociones del Partido Popular (PP), que ahora una juez obliga a debatir en una próxima sesión. Según Hidalgo, “es la secretaria del pleno la que admite o no las mociones. Yo estoy encantado de que se puedan discutir. A veces la secretaria general me impide llevar expedientes al pleno porque no están conformados. En este caso es a la inversa. La oposición tiene que llevar también los expedientes conformados”. El regidor se mostró “encantado de la vida” de que las mociones se debatan en un próximo pleno. Añadió que serán los servicios jurídicos los que determinarán si se recurre la sentencia o no, aunque adelantó que “esta no es una cuestión que determine una situación dramática para el Ayuntamiento, a no ser que la secretaria general quiera recurrir, pero yo no le veo mayor recorrido. Que vayan al pleno, no hay problema ninguno. Mientras no se intente abrir un debate de forma torticera o con jugarretas para que estemos más horas de las que se deben, yo intento que todos los debates se produzcan”, sostuvo.| T. G. S.