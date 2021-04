Ibarra : “No tenemos ningún interés en echar al Náutico, todo lo contrario”

El responsable del Puerto considera que lo único que ha planteado es que la entidad comience ya a moverse porque un expediente de desafectación es muy largo y complejo, con independencia, añadió, de que también “vaya a la vía judicial” para conseguir una prórroga, como ha anunciado la directiva, que tampoco descarta la compra.

Sugiere que la entidad pida ayuda a otra institución para adquirir el inmueble

“Puede hacer las dos cosas, acordar la desafectación y al mismo tiempo iniciar la vía judicial. Lo único que está haciendo el Puerto es adelantarse al posible problema que se plantea en 2028 e intentar plantear soluciones”, señaló Ibarra, quien añadió que intentará reunirse con los socios del club la próxima semana para intentar llegar a una salida acordada.

“Nosotros”, resaltó, “no tenemos ningún problema en el que el Náutico esté ahí toda la vida; ahora, a partir de 2028, a no ser que lo ganen en vía jurídica, van a tener que hacer frente a un incremento sustancial de las tasas, como cualquier empresa que está en el Puerto cuando caduca su concesión porque el Puerto no va a alquilar un espacio vacío”, como en los años 60, “sino que alquilará una piscina, un edificio, un muelle, un montón de instalaciones que entonces no existían y eso en la práctica significa que las tasas se triplicarán o cuatriplicarán”.

En opinión de Ibarra, la mejor salida para el club es que la institución compre el edificio. “Planteamos la posibilidad de que si ellos lo consideran, podemos iniciar un expediente complejo, pero factible”, según el cual, “la Autoridad Portuaria indicaría que el edificio no tiene interés portuario, algo que lo tiene que refrendar Costas, si considera que no tiene interés para la Demarcación, como así nos ha comentado verbalmente. Posteriormente se iniciaría el proceso de desafectación, que tiene que pasar por Puertos del Estado y aprobarlo el Ministerio para que ese terreno pase a ser patrimonial de la Autoridad Portuaria y poder venderlo”.

Y esa venta, explicó, conllevaría otro expediente administrativo que tendría que ser autorizado, en función del valor de los terrenos, por el Ministerio o por el Consejo de Gobierno. “Todo ello lleva sus años y si lo dejan para 2026, no llegan”, sostuvo.

A su juicio, esta es la “mejor salida”, porque la vía del contencioso es muy difícil que prospere y porque “el club puede solicitar por el interés general y por todo lo que re presenta esta entidad una ayuda puntual a alguna administración”, si el importe de la venta es elevado. “Una administración puede ayudar al club en la compra de los terrenos, lo que no va a hacer es ayudarle todos los años a pagarle unas tasas al Puerto”, subrayó.

En este contexto, consideró que el Ayuntamiento de la capital grancanaria “está ahora mismo en unas negociaciones con el club para retranquear el paseo a cambio de que el consistorio le haga un aparcamiento. Yo creo que ahora mismo el Ayuntamiento puede jugar con algún compromiso futuro en el caso de que el coste de los terrenos sea muy elevado en un futuro. No lo sé”.

Considera que la sociedad puede acudir al mismo tiempo a la vía judicial

En cualquier caso, el responsable del Puerto manifestó que “lo ideal” sería que el Ayuntamiento se mantuviera al margen de la negociación entre la Autoridad Portuaria y el Náutico. “Nosotros tenemos toda la intención del mundo de ayudar al Náutico. Todo esto ha surgido porque estamos intentando que se analicen también otras opciones. Si es que no, es que no, pero que no sea porque el Puerto no valora lo que hace el club. Todo lo contrario”.

Prueba de ello, añadió, es que se está intentando que en la ampliación del Muelle Deportivo “el Náutico tenga un espacio para que los chavales de Optimist no tengan que recorrer tanto espacio”.