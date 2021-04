“Los negocios como este dan cada vez menos dinero, pero a uno le da pena cerrar”

La alquilé hace unos 40 años. Pero la tienda lleva abierta mucho más, lo menos 80 años. Pasó por muchas manos hasta tenerla yo, que ya por último la compré y hasta la fecha.

¿Cómo es que a su edad sigue al pie del cañón?

Lo mejor que debería hacer es marcharme, la verdad sea dicha. Los negocios como este de comestibles dan cada vez menos, pero a uno le da pena cerrar para siempre después de tantos años. Lo que ocurre es que al final da más pérdidas que ganancias.

Los hábitos de vida han cambiado mucho en este tiempo en este y en otros barrios. Ahora prefieren comprar todo en un supermercado grande.

La gente de hoy no come como la de antes. Ni fruta ni verdura. Antes en este barrio había tiendas por todos lados, dos o tres en la calle Pino Apolinario, dos por el otro lado y al final me he quedado solo. Ahora van a los supermercados grandes y comen muy mal.

Pero sigue siendo muy querido aquí en el Lomo Apolinario. La clientela no para de entrar y salir todo el rato.

Ya, pero no es lo mismo a lo que era antes, ni parecido. Antiguamente no ponía más cosas porque no tenía hueco, el espacio no daba para más, siempre había cola, pero ahora... Tengo estanterías vacías, me sobra espacio.

¿Cómo ha visto cambiar el barrio en este tiempo?

El barrio ahora está más decente que antes, cuando todo era de tierra, la plaza está bien.

¿Cree que los bloques de viviendas sociales necesitan un arreglo?

Sí, los bloques sí están mal. Es lo que tiene que pasen los años. Lo antiguo necesita un cambio, porque se queda viejo, pasa en todos lados. Como yo, mírame a mí, yo también lo necesito [ríe].