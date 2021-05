San Cristóbal: "La ola le mandó tan fuerte que parecía un tsunami"

“La ola del martes le mandó tan fuerte que parecía un tsunami”. Antonio, vecino del barrio marinero de San Cristóbal, todavía mantiene el miedo en el cuerpo. Su casa se vio el martes prácticamente engullida por el mar a causa del temporal que ha azotado el litoral de Las Palmas de Gran Canaria en las últimas dos semanas. “El agua me inundó la azotea, me formó una piscina de un palmo”, señala este vecino, quien asegura que en los 75 años que lleva en el barrio no ha vivido algo igual. “He visto muchos rebosos, pero nunca algo como esto”, resalta mientras sale a dar una vuelta, ahora que ya puede volver a hacerlo. Las imágenes de las olas, con varios metros de altura coincidiendo con la marea alta, han corrido como la pólvora por redes sociales estos días.