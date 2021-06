La ciudad prepara 43 nuevas plazas para paliar el déficit de la Policía Local

El Ayuntamiento prepara nuevas oposiciones para cubrir otras 43 plazas de agentes y paliar el agudo déficit de personal que sufre la Policía Local, cuya plantilla no llega a los 570 guardias, pese a la incorporación ayer como funcionarios de 66 efectivos que llevaban en prácticas más de un año. Aunque entre este mandato y el anterior se han incorporado noventa agentes, contando los de ayer, estos no son suficientes para cubrir las graves carencias de personal que arrastra el cuerpo desde hace años, debido a la jubilación de los policías, un proceso al que no se ha hecho frente con una planificada creación de plazas. Ni aún sumando los de movilidad se alcanza la cifra de 600 agentes. Así, este año está previsto que se jubilen unos 30 agentes, según fuentes del cuerpo, lo que hace difícil adaptar el ritmo de entrada al de salida de efectivos.

El alcalde Augusto Hidalgo subrayó que la convocatoria de oposiciones para cubrir las nuevas 43 plazas de policías saldrá «en los próximos meses» con la idea de que se puedan incorporar como funcionarios en prácticas en 2022 para «poder seguir reforzando y rejuveneciendo a la Policía Local». Añadió que, de forma paralela, se continuarán cubriendo los puestos de dirección de la guardia urbana en todos los escalafones. «Esto es determinante», manifestó, «para ir mejorando el servicio».

Los nuevos agentes, que ayer recibieron su insignia de policías locales, han tenido que realizar uno de los periodos de prácticas más largos, un proceso que a punto estuvo de paralizarse debido a la pandemia. Han hecho unas 1.600 horas de prácticas, cuatrocientas más de las 1.200 que deben realizar. Y es que como reconoció el regidor, les ha tocado incorporarse al cuerpo en «uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas, lo que ha hecho que sus prácticas como policías se desarrollaran en unas circunstancias distintas a las que es habitual en un cuerpo de seguridad».

De hecho, la entrada como agentes en prácticas de estos efectivos se adelantó unos meses, al quedar paralizado su periodo de formación por la declaración del estado de alarma y hasta tuvieron que esperar unos meses para cobrar la totalidad de sus retribuciones. Empezaron en abril de 2020 y fueron destinados directamente al dispositivo especial que se activó para luchar contra el coronavirus y atender a los colectivos más vulnerables.

«Ha sido», destacó Hidalgo, «el aprendizaje más duro, pero al mismo tiempo el más intenso que pueden haber recibido para actuar en la calle. Se convierten en funcionarios de esta casa después de pasar un proceso de prácticas insólito». Destacó que estos agentes en prácticas y el resto de la Policía Local «han sido determinantes para garantizar que esta ciudad se mantuviera en los límites epidemiológicos».

25.000 multas

Al respecto, destacó que la guardia urbana ha puesto más de 25.000 sanciones relacionadas con la pandemia. «Si hacemos una comparativa, es uno de los cuerpos más eficientes, no por el hecho punitivo, sino por su capacidad para garantizar que se cumplieran las normas, que era nuestra función en esta pandemia», dijo. Resaltó también el papel jugado por los nuevos artefactos tecnológicos, como «los drones incorporados» que han ayudado a la hora de hacer cumplir los toques de queda».

El regidor no tiene muy claro que la incorporación de los nuevos efectivos contribuya a reducir el pago de horas extraordinarias, porque espera que cuando se normalice la situación se vuelvan a recuperar los eventos en la calle. «La idea es poder reducir las horas extra, pero también es verdad que antes de la pandemia duplicamos el número de eventos en la calle, que superaron los 200. Esperamos que esa cifra vuelva a activarse, pero para poder acabar o reducir las horas extra de forma drástica es necesario que haya más policías jóvenes que entren en el escalafón más bajo y este ha sido uno de los esfuerzos que hemos hecho, a pesar de las limitaciones que tenemos desde el Estado».

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, resaltó que la capital es una de las ciudades más seguras del país», algo que se debe «al trabajo y al día a día de la policía, prestando servicio al ciudadano, estando a pie de acera, atendiendo las reclamaciones ciudadanas y no sólo desde el punto de vista de la seguridad, porque la policía es mucho más que eso. Durante la pandemia, los policías locales se encargaron muchas veces de dar comida a la gente que se quedó sin nada y que lo estaba pasando muy mal».