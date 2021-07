Una encuesta recogerá las necesidades y fortalezas de Ciudad del Campo para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda coordinar entre sus distintas áreas las soluciones que requieran los vecinos. Miembros de la asociación Me Sumaría, contratada por el Consistorio para este proyecto de diagnóstico comunitario, preguntarán a los residentes por lo que consideran que debería cambiar en su barrio, o bien aquello que merece la pena ser potenciado. Esta semana, la ONG presentó la dinámica del estudio y conocer su opinión sobre el mismo, con el objetivo de ser lo más completo y útil posible.

Si bien en esta primera toma de contacto no estaba estipulado que afloraran los problemas del barrio, algunos de los vecinos ya dieron las primeras pinceladas de lo que podría ser el panorama que se encuentre el Ayuntamiento capitalino una vez tenga en su poder los resultados del estudio, a finales de verano. Sobre la mesa, cuestiones como el transporte deficitario, la carencia de lugares donde puedan reunirse, la ausencia de parques y zonas verdes para el esparcimiento o que no se permita participar en el movimiento vecinal a quienes viven en los edificios de protección oficial del Gobierno de Canarias. Uno de los presentes mostró su escepticismo con este proceso de diagnóstico comunitario y habló de las dudas que le habían surgido estos días sobre si asistir o no al encuentro. «Desde hace muchos años, he hablado en numerosas reuniones con concejales sobre los problemas del barrio, y las buenas palabras se desvanecen, lo que me hace sentir decepcionado y desmotivado por la inacción y la falta de respuesta», sostuvo.

La encuesta, que se realizará este mes, tendrá 30 cuestiones en ocho bloques diferenciados, entre los que hay temas de vivienda, edificación, arraigo, nivel económico o población. Será necesario obtener al menos 355 resultados para que, en base a la población del barrio, se considere que el estudio puede ser concluyente. Se ha habilitado una página web, www.mesumaria.org/diagnostico-comunitario-ciudad-del-campo, en la que aparece el enlace para responder al cuestionario.

La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Coordinación Territorial, que dirige Mercedes Sanz, quien destacó que el «mejor acercamiento» que pueden tener es «hablar con los vecinos y vecinas para conocer qué demandas tienen con respecto a las administraciones». En este encuentro con los representantes vecinales estuvieron los ediles de Urbanismo, Javier Doreste, y Participación Ciudadana, Prisco Navarro. Ambos defendieron la apuesta del Gobierno local por la participación de la sociedad en la política.

Sanz admitió que con este diagnóstico comunitario quiere «oír verdaderamente qué es lo que necesitan, y qué fortalezas creen ellos que tiene el barrio y que podemos potenciar». Al mismo tiempo, comentó que la idea es llevar estos diagnósticos comunitarios a otros barrios del municipio, sobre todo si son núcleos que llevan muchos años demandando más atención por parte del Consistorio capitalino, sin que este haya respondido hasta la fecha.