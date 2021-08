Vecinos de Las Torres reclaman un centro de salud para el barrio

Las Torres reclama un centro de salud. Vecinos del barrio de Ciudad Alta solicitan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la presente convocatoria de los Presupuestos Participativos, ceder suelo al Servicio Canario de Salud para la construcción de un centro médico en una de las zonas de mayor expansión urbanística de la capital. Desde la consejería de Sanidad, administración que tiene las competencias sobre la Atención Primaria, señalan que actualmente no hay ningún tipo de planificación y que la zona está «abastecida».

«A día de hoy la mayoría tenemos que coger un coche, una guagua o un taxi para ir al médico hasta Guanarteme», indica Inmaculada Reyes, vecina del barrio de Las Torres y quien encabeza la petición junto a otros residentes en la zona. «Una misma familia puede recibir atención en hasta cuatro centros diferentes , ya que, el más cercano, Barrio Atlántico, no puede asumir a la nueva población», añade en la petición presentada al Consistorio, «es por ello que solicitamos la cesión de un solar público al Sercivio Canario de Salud para la construcción de un nuevo Centro de Salud».

Ya en la última visita a Las Torres por parte del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y del concejal de distrito de Ciudad Alta, Josué Íñiguez, estos vecinos propusieron la creación de un centro de salud en la zona como una de sus necesidades. «Por el momento no nos hemos dirigido a Sanidad a la espera de que amaine la pandemia», explica Reyes. Actualmente, los vecinos de Las Torres acuden, principalmente, a tres centros de salud diferentes de la capital: Guanarteme, Cuevas Torres y Barrio Atlántico; siendo este último el que tienen a menor distancia del núcleo central del barrio. «El problema es que está saturado, es imposible que te asignen un médico allí», comenta.

Desde Sanidad explican que la creación de nuevos centros de salud se hace en base a un mapa de infraestructuras sanitarias sobre el cual se disponen las necesidades que tiene la población en base, principalmente, al número de tarjetas sanitarias que existen en cada área; aunque también tienen en cuenta otros criterios como la edad media de la población y el grado de envejecimiento -al ser este el segmento que más requiere de atención médica-. Además, aclaran que a día de hoy esta zona de la capital «está abastecida» con los centros existentes.

La consejería señala que «el problema no es tanto de infraestructuras, si no de falta de personal», a lo que añade que «actualmente no hay una bolsa de médicos ni de enfermeros disponible». Se trata, por tanto, «de una inversión a largo plazo» por los costes laborales que supone un centro de atención primaria, indican.

No obstante, desde Sanidad apuntan que el Servicio Canario de Salud está dispuesto a atender a este y a otros ayuntamientos para conocer las peticiones y necesidades de la población. Además, recuerdan que los municipios tienen reservados dentro de su planeamiento parcelas para la creación de nuevas infraestructuras en caso de ser necesarias en un futuro a medio o largo plazo.

Los vecinos han propuesto dos parcelas de titularidad municipal dentro de la trama del barrio de Las Torres. Por un lado, una de estas se encuentra entre las calles Malvavisco y Azahar, justo enfrente de la parroquia del barrio. La otra, completa la manzana donde está el parque Juan Melián Cabrera. Javier Doreste, concejal de Urbanismo de la capital, indica que escuchará a estos vecinos pero que quien decide cuándo se construye un nuevo centro es el Gobierno de Canarias. En este sentido, apunta que recientemente cedieron a Sanidad un terreno en Tamaraceite para hacer un ambulatorio tras solicitarlo la consejería ante el aumento de población de la zona.

Dentro del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad, en Las Torres existe ya un solar clasificado como de uso sanitario, situado en la calle Doctor Chiscano, frente al hospital Doctor Negrín, en la parte más baja del barrio. Los otros propuestos por los vecinos tienen un uso cultural y educativo, respectivamente, pero según Doreste hacer el cambio de uso «es lo de menos» al ser un trámite sencillo. «El mayor de los que hemos propuesto está destinado a un instituto, pero no vemos que sea una necesidad tan urgente como otras que tenemos», añade Reyes al respecto, «tampoco solicitamos un centro de salud grande»; otra de las opciones que barajan y que esperan hablar con el concejal de Urbanismo es la cesión de suelo para un centro de día.

Las Torres ha sido y es una de las zonas de mayor expansión urbanística de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 20 años. Según datos del Observatorio Socieconómico Urbano, el barrio tiene 11.026 habitantes frente a los 6.567 de 2007, es decir, ha crecido un 40,45%; a estos habría que sumar a quienes viven en El Cardón, Díaz Casanova y otras zonas aledañas. Por el contrario, es el segundo barrio de la capital, tras Ciudad del Campo, con el menor índice de envejecimiento.