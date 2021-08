Un templo que es la historia de Canarias

Muchos turistas se ven interesados, estos últimos días de agosto, por una macroestructura que tiene una historia insólita y fascinante dentro de las construcciones que empezaron a cobrar vida a finales del XV. Algunos de ellos atraídos por los magníficos retablos de Luján Pérez, las pinturas de Juan de Miranda o Juan de Roelas, o las esculturas de Martín de Andújar o José de Armas, en un edificio que acoge, entre otros, el mausoleo de Fernando de León y Castillo, el cuerpo incorrupto de Buenaventura Codina, los restos mortales del historiador José de Viera y Clavijo, la tumba de Ramón Echarren Istúriz o un panteón con los restos mortales de 6 obispos de Canarias. Una construcción de pocas, pero impresionantes, vidrieras y con un Museo Diocesano que, en su sala capitular, alberga una de las obras maestras del arte español como es El crucificado de Luján Pérez.

«Las catedrales eran edificios que tardaban mucho tiempo en construirse, a veces siglos, y no lo veían una sola generación», apunta el arquitecto Pedro García. «La de Las Palmas comienza en estilo gótico tardío, que se puede ver sobre todo en su interior, y termina en estilo neoclásico, aunque realmente aún no está finalizada». El arquitecto señala que la Catedral tenía un coro de piedra construido por Luján Pérez, que se desmontó para despejar el interior, y que forma la fachada del Jardín del Obispo «que da a la casa Obispo Codina». El experto asegura, además, que un arquitecto de Granada, afincado en Gran Canaria, realizó un proyecto a finales del siglo XX para terminar la catedral en la zona del sagrario. «Es una Catedral que tiene mucha influencia en Sudamérica y hay quien dice que el arquitecto Fernando Chueca Goitia, visitando la ciudad, y a instancia de un arquitecto local, toma el templete central y se inspira en él para el de la Almudena de Madrid, que no tuvo catedral hasta final del siglo XX». Desde su punto de vista, es digno de elogio la esbeltez de los pilares del interior. «La relación entre el espesor y la altura es muy fina para lo altos que son y eso le da una sensación de ligereza muy grande, y estas columnas, cuando llegan a las bóvedas, se ramifican como si fueran las hojas de una palmera haciendo referencia a los bosques que entonces había en la Isla ya que asemejan troncos de palmeras con sus ramos». y destaca la labor del arquitecto e imaginero local Luján Pérez como parte de los autores que están inmiscuidos en el desarrollo de la catedral. «Como una catedral es un proyecto de siglos, pasan distintos técnicos a lo largo de su historia, alberga muchas obras de arte muy interesantes», destacando la presencia del Patio de los Naranjos que da acceso al Museo Diocesano.

La historiadora del arte, Ángeles Alemán, subraya, por su parte, que la Catedral «es el primer gran edificio que hacen los Reyes Católicos en ultramar» y eso provoca que tenga varias características muy interesantes. «La primera es que se erige donde los conquistadores consideraban que era el lugar donde se reunían las condiciones adecuadas como estar en un montículo y tener agua fresca a través del Guiniguada, y se hace para venerar la imagen de campaña que era la de Santa Ana».

División

Alemán subraya que fue la Catedral de Canarias durante muchos siglos hasta que se hizo la división entre la diócesis Canariense y la diócesis Nivariense, que es cuando se construye la Catedral de La Laguna en el siglo XIX. La historiadora añade que los edificios se empezaban a construir desde el altar central, que es donde se bendice la iglesia, y que es la cabeza de Cristo, y se sigue hasta los pies. Pero en el altar principal se encuentra depositada, en un pilar, la patrona de la ciudad y titular de la Catedral, Santa Ana.

«La fachada tiene varias épocas», añade la experta. «Pero finalmente se hace según los planos de Diego Nicolás Eduardo que era el canónigo de la catedral y el que diseña la iglesia de Santiago de Los Caballeros de Gáldar, por eso son tan similares en ese estilo neoclásico», apunta la historiadora. Al igual que Pedro García, Alemán subraya que la Catedral «tiene cuatro siglos de construcción y la capilla del Sagrario se queda sin construir y ese fue el gran sueño de Salvador Fábregas, que murió hace poco por el covid, y fue su gran proyecto que nunca llegó a hacer realidad».

Alemán añade que «es una iglesia de planta de cruz latina, como prácticamente todas las iglesias góticas, y tiene anexo con La Puerta del Aire que da al Patio de Los Naranjos donde se encuentra el Museo Diocesano.» Entre las obras maestras, la experta destaca, en la capilla de los Dolores, el Cristo de Luján Pérez, y La Dolorosa, que salen en procesión los viernes santos en la conocida como la procesión de la mantilla que inicialmente era la procesión de las artes porque se hizo para ensalzar la importancia de estas dos piezas. También destaca «una exposición extraordinaria, La huella y la senda, entre 2004 y 2005, que planteaba un recorrido a través del tiempo con los capítulos más sobresalientes de la historia de la Iglesia en el archipiélago», y las estampas de H. Williams, un dibujante del XIX, que pintaba la catedral como si estuviera terminada la capilla del Sagrario. Finalmente, Alemán analiza el órgano concebido en la estética barroca desde el punto de vista estructural y tímbrico, pero con fachada gótica,

El arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Alejandro García Medina, comienza recordando un estudio con el que ha comprobado que «es un hecho indiscutible que la orientación de la Catedral está pensada de forma que el sol, durante el equinoccio de verano y en el amanecer del día de San Juan, pase por el templete central y dé justo en el escudo central».

Pero el arquitecto, principalmente, se centra en mostrar que la Catedral es una cristalización de toda la historia de la ciudad. «Las Palmas de Gran Canaria se funda en el 1478, se termina de conquistar en el 85 y en 97 se pudieron estar poniendo la primera piedra»,

Por lo tanto, hay tres momentos claves. «Uno en ese momento porque es cuando el campamento se plantea una dimensión de Catedral que representara el optimismo de la ciudad que se funda, cinco años después del descubrimiento de América que pasó por aquí. En aquel momento se pudo entender que esta iba a ser una capital importante, y por eso se concibió una catedral de gran tamaño con cinco naves». Además, en el momento en que se prepara esa catedral es cuando se le da la vuelta a la ciudad porque «ya no mira hacia el centro histórico, San Antonio, sino hacia el oeste, y la Catedral se orienta hacia ese punto cardinal donde se abre una gran plaza. y, seguramente, también las nuevas calles de una ciudad que va a ser ya más amplia que serían protorenacentista».

Por todo esto, el experto afirma que la Catedral nos está contando de donde viene y a donde va. «Es una ciudad que va a ser muy emergente ya que está, precisamente, en el paso a América, y era la más importante del Archipiélago porque Tenerife aún estaba siendo conquistada». Sin embargo, la catedral no se inaugura hasta 1570, luego viene Van der Does y la intenta quemar en 1599 y no lo consigue porque es una construcción de piedra. Luego, en pleno reinado de Carlos III hay otro florecimiento económico y otra vez ganas de terminar la Catedral que acaba en manos de Diego Nicolás Eduardo, que es quien, a una construcción en la que sólo estaban los cuatro primeros líneas de bóvedas sin el crucero, logra terminarla utilizando recursos magistrales. «Esto coincide con que el siglo XVIII fue un momento glorioso para las Islas, de auge económico y artístico con figuras como Viera y Clavijo y Luján Pérez».

Pero, desde su punto de vista, son muy interesantes «las partes más genuinamente góticas como el capitel del Unicornio. o la calidad de los pilares centrales y su sistema de anillos y forma de palmera con los distintos nervios de las bóvedas de crucería». Precisamente, el experto analiza el fresco de San Cristóbal en la última capilla que «aparece con un báculo que es en realidad una palmera, y que utiliza para cruzar el mar con el niño Jesús en los hombros». Por tanto «este juego de las palmeras es bastante peculiar.

García Medina quiso destacar las vicisitudes de Diego Nicolás Eduardo en este trabajo ya que, primero, el Cabildo encargan a Miguel de Hermosilla la terminación de la catedral, pero este pretende que sea renacentista, y tras bastantes discusiones acaban otorgándoselo al racionero Diego Nicolás Eduardo, «porque había tomado la dirección y los ajustes de la iglesia de Gáldar, que es anterior, y vista sus capacidades le encargando el proyecto», subraya.

Un arquitecto que quería «que siguiera construyéndose el templo en estilo gótico» para que este se recuperara como arte eminentemente cristiano y espiritual, realizando, además «una mezcla del gótico con nuevas formas», y manteniendo en la fachada de la plaza de Pilar Nuevo todo el estilo neoclásico.