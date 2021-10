Vecinos de Vegueta se movilizan contra la vuelta de los botellones

Vecinos de Vegueta se están organizando y uniendo para denunciar en los tribunales las escandaleras de los botellones, en el caso de que el Ayuntamiento de la capital grancanaria no actúe.

Así lo aseguró ayer un portavoz de la Unión Vecinal en Defensa del Patrimonio Histórico de Vegueta, cuyos miembros y otros vecinos mantuvieron una reunión con los concejales de Seguridad, Josué Íñiguez y del distrito, Prisco Navarro, a los que pidieron que acabe con las grandes concentraciones de gente en la calle, que han vuelto con fuerza redoblada, una vez eliminadas las restricciones por la pandemia.

A la reunión acudieron unos 60 vecinos, entre los que se encontraban comerciantes, dueños de hoteles y una representante del geriátrico de la calle San Agustín, que amenazó con ir a la Fiscalía si el Ayuntamiento no interviene. La señora advirtió que las personas mayores no pueden descansar con las escandaleras y denunció el lanzamiento de una piedra que rompió un cristal, que no hirió a la anciana que dormía en la habitación porque la persiana estaba bajada. A la reunión asistieron también representantes de la asociación Triana-San Telmo.

«Seguimos padeciendo los efectos de las grandes concentraciones de gente, que comienzan en Mendizábal y La Pelota y luego se extienden por otras calles» hasta la plaza de Las Ranas y la Alameda de Colón, explicaron los vecinos, quienes acusaron a la asociación Avor de propiciar los botellones por el «marketing tan agresivo que hace para atraer a la gente». «No somos cuatro vecinos», añadió un portavoz, «somos todo un barrio, que pedimos un comportamiento responsable a los dueños de algunos bares hacia los otros negocios, que también se ven perjudicados y hacia los residentes». Los vecinos se referían a las declaraciones que hicieron tanto el alcalde Augusto Hidalgo como la concejala de Carnaval Inmaculada Medina que dijeron que sólo habían denunciado tres vecinos, cuando los tribunales suspendieron hace unos meses el Carnaval de Día de Vegueta.

Los vecinos pidieron a los concejales que tomen medidas para facilitar la convivencia pacífica. «Nos sentimos muy ofendidos cuando oímos al Ayuntamiento decir que sólo somos cuatro vecinos los que nos quejamos. La policía tiene que hacer cumplir la ordenanza. Queremos que devuelvan la tranquilidad y la paz al barrio y esperamos que el concejal de Seguridad haga algo».

En similar sentido se pronunció Airam González, representante de la asociación Triana-Vegueta que también acudió a la reunión. González consideró especialmente preocupante la presencia de menores en los botellones y el «aumento de la agresividad en algunos participantes, que se dedican a tirar piedras , romper cristales y a dar patadones en las puertas». Denunció durante la reunión que el «Ayuntamiento está tratando a Vegueta como una zona industrial y esto es una zona residencial. Nos sentimos completamente abandonados».

El edil Íñiguez asegura que cada fin de semana se ponen 300 multas

Por su parte, el concejal Íñiguez, aseguró que el Ayuntamiento está actuando y que se ha puesto en marcha un operativo que todos los fines de semana impone unas 300 sanciones.

Lo que ocurre, sostuvo el edil, es que el problema no se puede eliminar de la noche a la mañana, por lo que pidió un poco de tiempo a los residentes. «El dispositivo que hemos puesto en marcha, lleva su tiempo, como ocurrió en el polígono de Díaz Casanova, donde al final resolvimos el problema», explicó el concejal, quien reconoció que su principal preocupación es «la presencia de menores» en las concentraciones.

El concejal advirtió que se están extremando las medidas porque se esperan grandes concentraciones de personas en los dos próximos fines de semana, por la festividad de Halloween. En contra de lo que afirman los vecinos, el concejal salió en defensa de la asociación de empresarios Avor, de los que dijo que están colaborando con el Ayuntamiento para evitar los macrobotellones. Gracias a ellos, aseguró, pudimos desactivar una gran quedada que se estaba organizando a través de las redes sociales.